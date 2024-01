No fue una buena noche para el Cisneros Alter en su regreso al Colegio. Con ganas de resarcirse tras dos derrotas consecutivas, las cosas no le salieron a los de Matías Guidolín y el Pamesa Teruel Voleibol consiguió ganar 1-3 para llevarse los tres puntos de la isla. Con esta derrota el cuadro de Valla Tabares se desinfla y se descuelga de la zona cabecera de la Superliga, en la que ahora ocupa la sexta plaza. Pese a arrancar con un 6-2, los locales no conservaron su renta y acabaron cayendo 25-27 en la primera manga. Ya en el segundo set, y tras mucha igualdad, el Cisneros se distanció gracias a Costa y Amorim para empatar a uno (25-17).

El Cisneros volvió decidido a la remontada (4-1), y aunque el equilibrio se mantuvo hasta el 15-15, la tensión se hizo palpable y los errores fueron más numerosos en los locales (21-25). El cuarto parcial fue casi calcado, ya que tras el 15-15 los laguneros se vinieron abajo y acabaron sentenciando su derrota.