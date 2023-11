¿Cómo le sienta el rojo?

Estoy muy contento de estar aquí, es un premio estar en la Sub 21. La verdad es que la lesión me fastidió un poco la opción de estar en las últimas convocatorias pero ahora solo pienso en el presente y estoy muy agradecido a quienes me han dado la confianza, en este caso a Santi [Denia, seleccionador nacional].

Cuando uno recibe la llamada y se ve en convocatoria, imagino que lo primero que hace es mirar con quién le toca ir...

Te toque con quien te toque, sabes que habrá futbolistas de nivel y talento. Todos los jugadores aquí son magníficos y se nota en cada entrenamiento que he hecho con ellos. Ya en el día a día se nota su calidad; con algunos había tenido ocasión de coincidir incluso desde los tiempos míos en la Sub 19. Lo que sí me ha hecho ilusión es coincidir con Javi López, que también es de Tenerife. Nada más llegar me acerqué y hablé con él. Es muy buen tío.

Después de tanto tiempo parado y tras haber debutado en Primera, ¿vuelve a sonreír Alberto Moleiro?

He pasado de la nada al todo. Pasar de estar lesionado y no jugar a hacer cosas grandes en Primera, pero lo intento llevar con tranquilidad y naturalidad;y para eso tengo a mi gente más próxima, que me ayuda a que así sea.

¿Cómo de mal lo pasó durante esa lesión?Supongo que frustra haber tenido que esperar tanto para debutar en Primera.

Claro, es como tú dices. Quizá la parte mental me afectó más de la cuenta porque era mi primera lesión. No entendía nada, no conocía mi cuerpo en ese sentido pero conforme fueron pasando las semanas las sensaciones empezaron a ir mejor. A base de entrenamientos y de ejercicios en los isquios, que ahí fue mi lesión, fui asimilando la situación y conseguí el objetivo, que era recuperarme al 100%y volver. La verdad es que ahora la situación es otra.

A estas alturas y en su caso, que ha ido quemando etapas muy rápido, imagino que uno procura aprender incluso de la desgracia. En este caso de la lesión, que fue importante.

Aunque soy todavía muy joven y me quedan muchas cosas por aprender, sí intento sacar conclusiones de cada etapa y de cada situación, por difícil que ésta sea. La lesión me ha dado madurez, me ha hecho más estable. Yel premio a tanto sacrificio es haber vuelto a jugar y estar otra vez con la selección española.

El viernes no jugó, ¿qué expectativa tiene de esta concentración con la Sub 21?

Ya hemos ganado el primer partido y evidentemente la idea con la que vinimos era ganar los dos y sacar los seis puntos. Individualmente la idea sí es coger minutos, crecer con el grupo y aprovechar la situación ahí donde me toque en cada entrenamiento y el martes si juego.

¿Y se habla ya de París?¿De los Juegos Olímpicos?

No es un asunto del que se hable, al menos aquí. Pero yo sí que lo tengo en cuenta y es un objetivo que me marco para el año próximo. Me haría mucha ilusión ir a unos Juegos y ojalá pueda ir convocado. A ver si se da.

¿Cómo es la Sub 21 por dentro? ¿Qué vivencias o anécdotas ha tenido durante estos días?

Yo creo que todos hemos venido con la intención de exprimir al máximo la experiencia. Estamos contentos y felices de estar aquí, de que te llame la selección. Somos unos privilegiados por estar convocados y muchas veces se dice que es el paso previo a la absoluta. No sé si es así, pero a sus jugadores los tenemos cerca (sonríe). Los vemos entrenar, coincidimos con ellos... Ojalá algún día pueda estar ahí aunque evidentemente para eso queda mucho y ahora estoy centrado exclusivamente en el presente.

¿Por dónde cree que pasa el crecimiento de Alberto Moleiro? Una vez ya ha debutado en Primera, ¿qué es lo siguiente?

Yo creo que en esta profesión de futbolista vives mucho del día a día y no te paras a pensar mucho en el futuro. Con la lesión he aprendido eso; que lo más importante es el próximo entrenamiento, el próximo partido. Hay que vivir el día a día, y ya está. No me propongo grandes retos en el sentido de mejorar esto o aquello; todo llegará si entreno bien todas las mañanas.

¿Es la que hemos visto en los últimos partidos la mejor versión de Moleiro? Se le ve con hambre, confianza, gol... y muy fino físicamente.

Estar tanto tiempo parado también tiene su lado positivo. Creo que esa etapa en la que me tocaba ver todo de fuera me sirvió para hacerme más fuerte y para volver con más ganas aún. Esas ganas que tenía por jugar están saliendo a flote ahora;y te aseguro que durarán mucho tiempo. No considero que esté en mi mejor momento pero seguro que pronto sí.

Coincide su buen momento con el de otros canarios que están en primera línea: Pedri que ha vuelto, Kirian que también está marcando goles para Las Palmas, Ayoze que toca con fuerza a las puertas de la selección... ¿Es un orgullo este éxito al unísono de tantos juagdores de la tierra?

Sí, muy contento por eso y muy orgulloso del fútbol canario. Creo que todavía hay muchos jugadores por salir, estoy seguro. Y por cercanía, lo de Kirian es una alegría para mí. Me encanta como futbolista, es una bestia. Cada una de sus alegrías es también mía. Los dos venimos de Tenerife y los dos estamos creciendo juntos en Las Palmas: le encanta el balón, tiene pausa, gol... Es buenísimo.

¿A los últimos en llegar al fútbol profesional los ha visto eclosionar en el Tenerife? Belza, Pablo Hernández...

YMoha, al que conozco bien. OAlassan, con el que jugué en el Sobradillo y era impresionante. Era vertical, con descaro, le daba igual irse hacia delante con el balón, arriesgaba. Es de esos jugadores a los que vale la pena ver; y con los que se disfruta. Estamos muy en contacto, es amigo y le deseo lo mejor en el Tenerife.

La última vez que tuvimos ocasión de entrevistarle, nos dijo que de pequeño nunca pensó que llegaría tan lejos. Y ni tan siquiera se veía con nivel para ser profesional. ¿Qué queda de aquellos pensamientos?

Eso es verdad, nunca creí en llegar a tanto. Pero todavía queda mucho y claro que tengo sueños por cumplir. Me encantaría debutar con la absoluta, ir a París 2024 o jugar la Champions, que es una competición que me encanta. Pero lo más inmediato es crecer en Primera y disfrutar de cada día.

¿Y qué ha cambiado en Moleiro desde que salió de Tenerife? ¿Solo el físico o algo más?

La mentalidad. Dentro y fuera del campo. Dentro aprendes a decidir mejor; y fuera cambias la perspectiva. Ya no vives como un niño, vives como un futbolista profesional. Ese es el cambio del que me siento más orgulloso.