El Santa Cruz Cuesta Piedra se encuentra a la espera de completar su plantilla con la llegada los refuerzos de la canadiense Natalie Livingston y la estadounidense Olivia Finckel que por motivos burocráticos todavía no han llegado a la Isla. Se trata de una circunstancia que ha lastrado el entrenamiento y la preparación de pretemporada en su estreno en la Liga Iberdrola. En esta caso, las jugadoras se encuentran a la espera de recibir sus visados para poder viajar a la Isla y cumplir con sus contratos.

Sobre ello, el entrenador chicharrero, Francis Hernández, reconoce que la ausencia de los refuerzos "ha condicionado los entrenos" de pretemporada en cuentión de planificación en la pista, cargando de trabajo al resto del plantel, "que ha venido haciendo un gran trabajo".

"Está claro, estamos teniendo una pretemporada un tanto rara porque al final nos faltan dos de los refuerzos extranjeros. Hace algo más de una semana vino la venezolana Meriyén Serrano y ahora falta apuntalar el equipo con Natalie y Olivia. Sin ellas nos hace falta culminar el trabajo que estamos haciendo atrás, nos hace falta cerrar el círculo entre la defensa y el ataque", explica.

El máximo responsable del club advierte que "en estos momentos todo es una incertidumbre por cómo vamos a empezar la liga y qué rendimiento podemos tener en la competición inicialemente. Sin las extranjeras todavía nos hace falta caminar y el problema en estos momentos es que todavía no tienen el visado para trabajar en España".

Explica el técnico que "tanto Natalie como Olivia están esperando por los visados que tienen que expedir las embajadas de España en Canada y Estados Unidos, una vez que Extranjería aprobara las resoluciones. Es lo que tarden en dárles los permisos de trabajo, con lo cual todavía no sabemos cuándo llegarán a la Isla. ¡Claro que esto nos está conidicionando la pretemporada!", recalca.

Francis Hernández, no obstante, se muestra "contento" con las evoluciones de sus jugadoras, resaltando que en estos momentos están encontrando los automatismos en la parcela defensiva, "pero falta apuntillar el trabajo que no se puede hacer porque las extranjeras no están. Detrás se está bien, pero nos falta la definición, que es lo que nos darán Natalie, Olivia y Meriyén, que llevan pocos días en la Isla".

Sobre este aspecto afirma que "el equipo no puede vivir de los fallos del contrario, sino del generar puntos en base a un equilibrio entre la defensa y el ataque. No puede existir un buen ataque si no tienes una buena defensa".

En base a esta idea, Hernández apunta a los amistosos que el Santa Cruz Cuesta Piedra ha disputado en un mes, principalmente los que jugó en el ámbito del Torneo CC La Ballena del CV Sayre. La lectura que hace al respecto es que el equipo compitió, pero nos faltó resolver delante tras el trabajo defensivo". Por ejemplo, "se vio cuando jugamos contra el Haris, dos buenos sets y luego no tienes posibilidad de rematar ese trabajo. Ahí es cuando se nota que faltan los refuerzos. Luego en general fueron buenos los amistosos".

En este punto puso en valor el trabajo de Mariyén, "que viajó con tan solo dos días de entrenamiento y todavía no está acoplada. Está trabajando bien, pero lógicamente todavía le falta tras semanas de entrenamiento".

"¿Cómo vamos a llegar a la liga? Pues es una incógnita o una incertidumbre porque los refuerzos que nos dan el plus, si llegan, estarán todavía sin acoplar. Faltarán semanas para adaptarse y eso puede mermar un poco al equipo", explica Francis Hernández, añadiendo que ya se ha abierto la campaña de abonos, que se pueden solicitar llamando al teléfono 682124819 o entrando en el sitio info@cvcuestapiedra.com.