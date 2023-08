La explicación que más repiten las futbolistas blanquiazules cuando le preguntan las claves para conseguir los éxitos que han sumado y conservarlos en el tiempo es «somos una familia». No solo de fútbol viven las jugadoras y en su concentración en Tafalla han tenido tiempo para disfrutar de otras actividades y adaptarse las nuevas al grupo.

La UDG Tenerife puso rumbo a Tafalla, en Navarra, por una semana para medirse a rivales de su misma categoría y dar pasos hacia adelante en la pretemporada del curso 23/24. Aunque sin mucho tiempo libre, el cuerpo técnico preparó cinco sesiones de entrenamiento y dos en gimnasio, las jugadoras aprovecharon para realizar actividades colectivas, compartir momentos de descanso y los nuevos fichajes conocieron desde dentro el sentimiento de pertenencia que se vive en el plantel tinerfeño y que, ante el potencial económico de sus rivales de la Liga F, ha demostrado que es una emoción clave para seguir siendo protagonistas en el campeonato. «Realmente no me encontré nada diferente a lo que se habla de este equipo durante los últimos años. Solo me queda felicitar al grupo porque mantener esta unión no es fácil», declaró para EL DÍA la argentina Agustina Barroso.

Partido de la Real. Las futbolistas de la UDGTenerife tuvieron la oportunidad de ver una jornada de la Primera masculina en directo. La Real Sociedad invitó a jugadoras, cuerpo técnico y directivos al duelo que midió al equipo vasco con el Celta de Vigo. No solo eso. Ese día, la expedición canaria almorzó en las instalaciones de la ciudad deportiva del equipo de San Sebastián, en Zubieta.

Tafalla. La localidad de Navarra ha sido el centro de operaciones del Egatesa y el equipo no solo hizo vida dentro del campo y el gimnasio. Una tarde fue destinada para pasear por la zona y conocer el municipio y la ciudad, que se encuentra a 34,5 kilómetros al sur de la capital de la comunidad, Pamplona. Un territorio tranquilo, de poco más de 10.000 habitantes, perfecto para conectar con la naturaleza.

Gran aprendizaje. «Estamos muy contentas. Ha sido una semana top de aprendizaje para el equipo, que para eso sirven las pretemporadas. Nos hemos encontrado tres escenarios diferentes en los tres partidos disputados aquí. Todas han participado, todas se sienten parte del equipo. Ha sido maravilloso y la lectura es muy buena», declara José Herrera tras el último partido, al mismo tiempo que valora esta semana lejos de la isla también por lo que ocurre fuera del terreno de juego. «Hemos visto a las futbolistas que se han incorporado muy cómodas en el día a día, en el hotel. Hemos tenido tiempo para hablar con ellas. La parte humana de una futbolista es muy importante y en el Granadilla hay buena escuela de cuidar a las personas. Necesitábamos esta pretemporada y para mí ha sido increíble. Tanto el cuerpo como las jugadoras están muy contentas porque el ambiente es inmejorable», comentó el entrenador José Herrera, que le pone un nueve y medio de nota a este periodo, al empatar en el último duelo contra la SD Eibar (0-0).