Canarias incluye el Starmus en su lista de subvenciones estratégicas a la I+D

Mientras la séptima edición de Starmus celebra su clausura en Bratislava sin desvelar aún el lugar en el que se celebrará la próxima edición, Canarias mueve ficha para tratar de conseguir que los promotores sigan viendo La Palma como una posible sede. La Consejería de Universidades, Ciencia y Cultura del Gobierno de Canarias publicó ayer su Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2024 a 2026, en el que incluye la transferencia de tres millones de euros para la celebración de Starmus en La Palma.

Así queda constatado en una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), que establece esta y otras subvenciones a la I+D canaria hasta 2026, entre las que también se encuentran las convocatiras de ayudas a personal predoctoral, a programas de alfabetización digital de la población o a transferencias a universidades. No obstante, el documento indica que al tratarse de un plan solo «tiene carácter programático», lo que significa que su contenido no genera «ni derechos ni obligaciones» y que su «efectividad» queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias en cada ejercicio.

Con respecto a la partida destinada para la celebración de este evento, se prevé la transferencia de los 3 millones de euros provenientes del Ministerio, Comercio y Turismo a la Fundación Canaria Starlight a lo largo de 2024. El documento no entra, sin embargo, a establecer fechas exactas. La subvención está prevista para «los gastos de preparación y celebración en La Palma del Festival Starmus, en su edición del ejercicio 2024» y sus efectos previstos son los de «poner en valor la ciencia en Canarias en el ámbito de la astrofísica y la astronomía».

Esta declaración de intenciones supone un paso más para formalizar el compromiso del Ejecutivo regional con el evento, y aunque fuentes internas de Starmus agradecen el esfuerzo, indican que «aún no ha cambiado nada» porque sigue sin conocerse la fecha en la que se va a ejecutar la transferencia para empezar a trabajar en el evento.

Los promotores de Starmus además advierten de que no hay tiempo suficiente como para sacarlo adelante este año y estiman que, solo de hacerse efectiva la transferencia antes de verano, podrían apurar los trámites para realizar el evento en el segundo trimestre de 2025, justo antes de que venza el periodo de ejecución de la subvención. No en vano, organizar un evento como este requiere de cierto margen de antelación para poder encontrar hueco en las agendas de premios Nobel, artistas internacionales y científicos de renombre.

De hacerse efectivo, el evento regresaría a Canarias después de emigrar al extranjero nueve años atrás, como consecuencia, según aseveraron los promotores en su momento, de la falta de apoyo institucional. Según distintas fuentes, el evento tuvo en 2016 problemas para conseguir financiación empresarial para poder llevarlo a cabo en Canarias, aunque también se llegó a esgrimir un impago por parte de las Administraciones isleñas.

Que Canarias volviera a albergar este evento no solo sería un triunfo simbólico para las Islas –pues supondría volver a celebrarlo en el lugar donde todo comenzó–, también tendría efectos prácticos. Y es que su puesta en marcha serviría como palanca para la recuperación de la isla de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite. Además, lo haría en un contexto de conmemoración a los 50 años desde la creación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) –nació en 1975– y el 40 aniversario de los Observatorios de Canarias. Los promotores no cesan en su empeño de conseguir información más precisa del Gobierno de Canarias, aunque ya miran de reojo otras localizaciones para realizar el evento por si no pudiera resolverse en La Palma.

