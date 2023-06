¿Cómo se siente horas después de conseguir un nuevo título con el CL Tegueste Cicar?

Muy contento y feliz. Apenas tuvimos tiempo para celebrar la victoria en la final ante el Guamasa porque volvemos a competir al día siguiente.

Tres títulos esta temporada, ¿cómo lo está gestionando el equipo?

Cada título nos da más motivación. Conseguir los tres títulos en Tenerife no está al alcance de cualquiera. Nosotros entrenamos todos los días y nos sacrificamos muchísimo. Tanto los luchadores como los directivos tienen un compromiso con el club muy grande. Ahora se está viendo los resultados del trabajo y sacrificios que llevamos haciendo desde que empezó la temporada en el mes de septiembre.

¿Cuáles cree que fueron las claves para vencer al Guamasa en la final de la Copa Cajasiete?

Desde mi punto de vista la eliminada que consiguió remontar Abián fue importante, el punto de Jorge Hernández también fue clave porque así Oliver tuvo que venir conmigo. Cuando Cámara cayó al suelo sí es verdad que se vino un poco el mundo encima porque es el exponente de nuestro equipo. Es un compañero que está muy fuerte, entrenado y muy motivado pero este deporte estas cosas pueden pasar. Ahí hubo algo de presión para nosotros pero lo afrontamos bien. Fue una noche en la que uno está arriba de la pirámide y no hay forma de bajarse. El final fue espectacular.

¿Cómo gestionó el momento en el que la victoria pasaba prácticamente por usted?

Tengo que agradecer mucho el apoyo de la afición que es espectacular y la ayuda de Marcos Galván. Me dijo hasta el último momento que lo iba a conseguir y durante toda la semana estuvimos viendo la posibilidad que saliera con Óliver. Se dio y funcionó lo que entrenamos durante la semana.

Y con este triunfo Tegueste sigue en lo más alto.

Este pueblo siempre ha sido de lucha. Hay mucha cultura luchística y el aficionado es prácticamente familia. Se preocupan por nosotros, por las lesiones y nos motivan. Con todo esto a uno le dan ganas de más. El día que no tienes ganas de entrenar acabas yendo porque sabes lo que representas. Una vez que llegas al entrenamiento ves a la directiva en la misma línea y merece la pena. Ellos cumplen con nosotros y nosotros con ellos.

¿Existe presión de formar parte de un club tan histórico?

El presidente Marcos Galván lleva toda la vida en la lucha y sabe lo que es estar en nuestro lugar. Él nos intenta aislar de la presión que significa estar en un club así. La presión nos la ponemos los luchadores por la mentalidad que tenemos.

En lo individual, ¿cómo está yendo la temporada?

Empecé un tanto desmotivado porque no me terminaban de salir las cosas bien. Uno siempre quiere dar lo máximo pero en el inicio de la campaña no fue así. Ahora la historia ha cambiado y estoy muy contento. Estoy consiguiendo terminar con un nivel mucho mejor. Noches como las de la final de la Copa Cajasiete me refuerzan porque pude tirar a Óliver. Él ha demostrado ser uno de los mejores puntales C de toda Canarias y lo seguirá demostrando. No fue nada fácil tirarlo y conseguir así la victoria final por lo que estoy muy contento.

Y si hablamos de futuro, ¿por dónde pasa su carrera?

Cuando acabe la temporada hablaré con el Tegueste para conocer las condiciones para seguir. Lo normal es echar otro añito más en el club, llevo cinco contando el actual. Me han tratado muy bien, no tengo quejas de nada, absolutamente. Mi crecimiento ha sido en un 90% gracias a ellos y les debo aunque sea un añito más ayudando en todo lo que pueda.