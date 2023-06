La hasta ahora líbero titular del Tenerife Libby's, Patricia Llabrés, ha anunciado al club que preside David Martín que no seguirá defendiendo los colores blanquiazules la temporada que viene a causa de motivos personales y por su intención de trasladar provisionalmente su vida a Corea del Sur.

La jugadora, una de las grandes referencias defensivas de las leonas, pone fin de esta manera a una carrera deportiva vinculada con el club lagunero después de que llegara a la Isla en noviembre de 2020 terminando la competición y renovando su compromiso año a años dos ejercicios más.

Con la salida de Patricia, una de las mujeres más queridas del vestuario, el Haris pierde poder en la defensa, por lo que el nuevo técnico del equipo, Miguel Rivas, tendrá que empezar a buscar una pieza más para su sistema detrás. En donde seguirá es en la selección española que está preparando el Europeo.

La líbero catalana apunta que se marcha "por motivos personales a Corea del Sur. Ha sido después de pensarlo mucho. He puesto una balanza entre lo deportivo y las motivaciones personales y hasta última hora no sabía a ciencia cierta si me iba a ir del club o no".

"Al final se abrió la posibilidad de poder entrenar en la liga coreana y ahora estoy intentando cerrar con algún club de allí el entrenar con ellas. Era algo que ya me estaba rondando por la cabeza con la idea de querer salir de España", reconoce.

Eso sí, Patricia destaca que "las circunstancias no me permiten competir, no podría, ya que allí tienen una extranjera por equipo y obviamente, a líberos no cogen. Pero bueno, la oportunidad de vivir allí y tener otra experiencia me llamó la atención. Quería dar un salto, es una oportunidad para formarme y aunque no compita de momento (hay posibilidades de que en invierno me fichen), me apetecía cambiar de aires".

La jugadora reconoce estar "apenada por dejar el club. Hablé con David por teléfono y le comuniqué la decisión y entendió que era comprensible por mi propia situación personal. Ahora me lo tomo de otra forma este año. Eso no quiere decir que no vuelva a España si no me adapto". señala para concluir.