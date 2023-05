Se acabó la temporada 22/23 con el premio del sexto puesto, a pesar de la última derrota ante el todopoderoso CN Sabadell. ¿Qué valoración hace de este año tan exigente?

La verdad es que hemos llevado un progreso desde que llegó Albert (Español) hasta ahora. Paso a paso, con paso firme y creciendo poco a poco cada temporada de manera constante. Estoy muy contento con el equipo, que es bastante joven, pero que nos complementamos muy bien.

Grandes valores, a pesar de que el calendario al final de la campaña les hizo jugar contra los tres mejores equipos de la liga.

Sí, la verdad, pero el grupo ha demostrado que siempre intenta competir. Siento que hemos demostrado que hemos cambiado la mentalidad y ser más competitivos y no dejar que nos pasen por encima con facilidad, aunque el cuerpo no dé para más.

¿Eso fue lo que les ocurrió en los dos últimos cuartos ante el Sabadell?

Un poco sí. Además, teníamos bajas importantes en ataque que nos mermaron (Víctor Alegre, Marc Salvador y Ashworth Molthen). Llegas al tercer periodo y necesitas esos cambios y jugadores importantes en el apartado ofensivo.

Aún así plantaron batalla, tal y como ocurrió en el mes de febrero en la disputa de la Copa del Rey.

Se dio la cara. Creo que debemos estar orgullosos del trabajo y el esfuerzo que hicimos ante el mejor equipo de la liga regular, que no ha perdido hasta el momento.

Con todo, el Santa Cruz Echeyde ha conseguido en este ejercicio récord de victorias (11), de puntos (33) y la mejor posición de la historia del club en la máxima categoría. Luego en la LEN Challenger Cup se llegó a las semifinales. ¿Dónde está el techo de este equipo?

Pues no lo sé [risas]. Estamos en una línea de crecimiento muy buena, siempre desde la humildad, así que ojalá que el ese techo esté muy alto. Esta temporada la recordaremos siempre y como jugador ha sido un sueño vivirla.

¿Y cómo experimentó esa experiencia europea?

Desde niño imaginaba jugar este tipo de torneos y creía que el club y el equipo tenían potencial. Lo que no sabía es que iba a ser tan rápido y con este progreso escalando como hemos escalado, pero esto da aún más alegría. Es una experiencia única y que, a falta de confirmación de la federación, podremos repetir la temporada que viene al acabar sextos en la tabla.

¿Cómo le va tras llegar hace cuatro años al Echeyde? Fue la temporada 19/20, la del covid.

Estoy muy feliz aquí. Además, ahora soy uno de los veteranos [risas]. Cuando llegué fue difícil por el parón del coronavirus, lejos de mi familia. Era un niño y ahora te das cuenta de que eres uno de los mayores y tienes que ejercer como tal dentro del grupo, así que es un progreso. Te llena de responsabilidad.

Ha sumado un total de 29 goles esta temporada en el global de las competiciones que ha disputado. ¿Se ha sentido importante dentro del equipo?

La verdad es que sí. Al inicio de la temporada Albert habla conmigo y me da toda la confianza y responsabilidad para ser el boya principal. Esto hizo que me mentalizara para dar un poco más aportando goles. Creo que lo he logrado.

¿Y cómo ha visto su progreso en estos cuatro años defendiendo los colores del Santa Cruz Echeyde?

He madurado bastante, sobre todo individualmente. Pero es sobre todo por el equipo. El grupo ha querido progresar y tú te esfuerzas más al ver que el equipo lo da todo por mejorar. He crecido bastante como jugador y persona en este tiempo.

Parece que el club chicharrero quiere apostar por mantener el bloque de cara a la próxima temporada.

Tenemos ya una base sólida, que es lo principal. El resto son detalles... mejorar físicamente, seguir entrenando a tope, afinar conceptos, además de sumar a las nuevas incorporaciones que lleguen. Ahora toca recargar pilas paraun nuevo año ilusiontante.