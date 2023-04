«El mejor momento ha sido llegar a la semifinal de la Challenguer»

¿Cómo valora la trayectoria del Santa Cruz Echeyde esta temporada?

Creo que está siendo un ejercicio muy bueno en líneas generales. En Europa, en la Eurocup, es verdad que no ganamos un partido, pero tuvimos dos choques muy igualados. Luego pudimos entrar a la Challenger Cup e hicimos una competición muy buena. Una pena que no llegáramos a la final, pero hicimos un torneo bastante bueno. En liga, qué decir... , estamos peleando por la sexta plaza y estamos intentando entrar en las competiciones europeas otra vez. Todo ha sido bueno.

¿Pensaba cuando fichó que este equipo podía dar tan buen rendimiento?

Me dijeron que querían desarrollar a partir de esta temporada un plan con jugadores jóvenes, cambiando mucho el equipo con respecto a la temporada pasada. Con trabajo siempre se puede hacer una buena temporada y hemos confiado en Albert (Español) y en los que aquí llevaban jugando más tiempo. Pues sí, confiaba mucho en este equipo.

¿Cuál es son las claves para explicar la sexta plaza provisional que ocupan en este momento en liga y el haber llegado hasta unas semifinales de la Challenger Cup?

Lo que llevo diciendo siempre y hay dos aspectos en este sentido. A nivel defensivo, en donde si hacemos bien las cosas correctas, va todo muy bien, y otro aspecto importante es el que existe a nivel grupal. Si estamos sólidos y como una piña, que es lo que somos, al final se ve reflejado el trabajo en los resultados. Y ahí están.

Se han pasado momentos buenos y malos. ¿Cuál ha sido el mejor de todos?

Es difícil quedarse con uno. Tal vez el mejor momento del año ha sido llegar a las semifinales de la Challenger ante el Apollon. Vivir unas semifinales en la Acidalio a nivel personal fue la ostia... Es difícil quedarse con alguno. Llevo solo una temporada pero me quedo con la disputa de la semifinal jugada en la Acidalio Lorenzo ante los griegos. Sencillamente fue increíble.

¿Y el peor?

También es complicado elegir el peor porque si pierdes o no te salen las cosas siempre estás mal. Al final aprendes de todo ello. Creo que nos dolió bastante una derrota reciente contra el CN Rubí (10-13). Fue algo doloroso, porque hicimos un planteamiento y no salió absolutamente nada, pero se aprende de ello. Si haces las cosas perfectas ganas todo y no se puede hacer. Parecía que éramos los favoritos y nos sorprendieron. Igual estábamos pensando en el viaje a Grecia para jugar cuatro días más tarde con el Apollon.

Fue dura también la derrota ante el Atlético Barceloneta (17-4) este martes.

Fue un encuentro bastante duro físicamente porque es verdad que eran superiores, pero a nosotros no nos salieron bien las cosas en defensa, la verdad. Fueron despistes, contras... Por ejemplo, si las quitas no te meten tantos goles, como pasó contra el Sabadell en la Copa del Rey. No lo pudimos contrarrestar y este tipo de equipos también te gana por errores del rival y así lo hicieron. Ahora nos quedan dos partidos más y hay que darlo todo y vaciarnos.

Quedan dos jornadas, contra el CN Barcelona y CN Sabadell. Tocaron los más difíciles al final. Un Top-3 durísimo.

Sí. Con el del martes, nos han tocado los tres más complicados, pero se tiene que luchar porque no se puede dar nada por perdido y menos cuando todavía no han empezado los partidos. Y por eso se va a luchar y a dar la mejor imagen en los dos partidos que quedan de temporada.

Nadie pensaba que el Santa Cruz Echeyde podía ganar al CN Terrassa y se consiguió.

Pues sí, al final cada choque se lucha. Cada uno de nosotros se deja todo en la piscina y quién sabe, esto es deporte y nunca se sabe a ciencia cierta quién puede ganar a quién y ahí están las oportunidades, siempre hay alguna.

Por último, se le ve bastante contento en el equipo.

Claro, de jugar Primera División en el Askartza a hacerlo en División de Honor y Europa y estar luchando actualmente por alcanzar otra vez la competición continental. A nivel personal estoy viviendo un sueño, como se suele decir, con 19 años recién cumplidos. Sí, estoy muy contento a nivel personal.