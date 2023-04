«Ver al Mensajero y al Paso jugar juntos sería algo histórico»

¿Cuáles fueron sus inicios como futbolista?

Empecé con cuatro o cinco años en la UD Icodense. Me apuntó mi padre al equipo. Desde el principio sabía que era lo que me gustaba, ya que vengo de una familia muy futbolera. ¿Qué menos que seguir con el legado? Tengo muy buenos recuerdos de esa etapa y de mis inicios.

Cuando le dieron la oportunidad de jugar en el Atlético Paso, ¿qué le atrajo para unirse al proyecto palmero?

Fue una llamada muy ilusionante. Yo venía del Vera tras un gran año. Jorge Muñoz entró como entrenador en esa época al Atlético Paso e inmediatamente me llamó. Me dijo que podía ser un jugador muy importante en Tercera. Viendo el proyecto que estaban haciendo, me interesó mucho y fue fácil decidirme por este equipo. En el fondo sabía que íbamos a conseguir el ascenso. Era mi primer año en un equipo palmero tras jugar toda mi vida en equipos tinerfeños.

Tras dos temporadas con el equipo palmero, ¿ve su renovación para una tercera campaña?

Tengo contrato hasta el último partido de la temporada. Yo estoy muy feliz aquí, en el Atlético Paso, y tendré que sentarme a negociar, porque no sé lo que pasará. La verdad es que el club me lo ha puesto muy fácil, pero aún no hay nada claro en relación a mi renovación. Quedará sentarnos a hablar y ver cuál será mi futuro. Me gustaría quedarme. Tanto mi pareja como yo y mi familia, estamos muy felices de estar aquí.

Victoria muy importante para el Atlético Paso contra Don Benito. Están cada vez más cerca de la permanencia. Además, marcó un tanto en el partido

Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, seguimos sumando de a tres para conseguir la permanencia. Sí es cierto que con la victoria del domingo cogimos un poquito de aire. Fue una victoria muy importante y merecida. Es cierto que damos pasos importantes, pero aún quedan algunos más para asegurar otra temporada en Segunda RFEF. Además, fue mi primer gol como jugador del Atlético Paso. Fue algo muy especial tanto de manera personal, como para el equipo. Sentí mucha felicidad. Lo importante era sumar esos tres puntos. Ver la emoción en la cara de los aficionados hace que todo el trabajo realizado merezca la pena.

El Mensajero tiene el ascenso a punto. ¿Qué sensación le deja la posibilidad de que dos equipos palmeros coincidan en la Segunda RFEF?

Si finalmente logramos la permanencia y el Mensajero asciende, sería un acontecimiento prácticamente histórico. Tendríamos dos equipos palmeros en Segunda RFEF. Al final es algo positivo a nivel futbolístico tanto para Canarias como para la isla de La Palma que hayan dos equipos locales jugando en esta Liga. Es muy importante tanto para ellos como para nosotros ese ascenso y se vivirán partidos muy relevantes y con mucha tensión.

Hasta ahora, ¿qué es lo que destaca de la temporada?

Destaco, sobre todo, el grupo que se ha formado. Especialmente por ser un grupo con gente de fuera y muy pocos jugadores de aquí. El míster que teníamos antes y el actual han logrado que haya un equipo muy bueno y que seamos una familia para poder afrontar estos momentos tan importantes en la temporada.

Esta temporada jugaron dos partidos en la Copa del Rey. ¿Cómo afrontó el equipo estos encuentros?

Fue un recuerdo muy bueno para todos. Una etapa muy bonita. La gente se ilusionó mucho con la Copa del Rey. Primero eliminamos al Murcia en penaltis tras un partido épico. Luego, jugamos contra el Espanyol, que fue un premio tanto para nosotros como para la afición. Era impensable que un equipo de Primera División visitara el municipal de El Paso. El estadio estaba lleno. Fue una noche muy especial donde competimos hasta el final, que fue lo más importante.

Vivió, además, la erupción del volcán de La Palma. ¿Cómo afrontaron esa etapa?

Cuando erupcionó el volcán en septiembre, se vivió con mucha incertidumbre y miedo. Nuestras familias se preocuparon mucho por nosotros, no sabían lo que iba a pasar con el futuro del club. Al final, el grupo que formamos fue muy relevante para que todos saliéramos adelante. Sabíamos que si superábamos esta etapa, el ascenso iba a llegar. Y así fue.

¿Qué momento destacaría de su carrera?

Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi carrera. Había estado muchos años en Tercera División. El salto a Segunda RFEF fue muy importante para mí. Me atrevo a decir que estoy en el mejor momento de mi vida.