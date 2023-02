"Seguro que esta temporada del Echeyde será recordada siempre"

El miércoles será el día de la semana clave que puede elevar a los cielos al Santa Cruz Echeyde. ¿Cómo ve el enfrentamiento ante el Apollon griego en estas semifinales de la LEN Challenger Cup? ¿Cuál es el plan para llegar a la finalísima?

El plan es el que llevamos trabajando durante todo el año. Sería un error cambiar nuestro sistema por lo que viene ahora y por eso debemos seguir nuestra dinámica y esperar que se llene la piscina Acidalio para intentar dar una sorpresa ante el Apollon e ir con un buen resultado a Atenas, con la eliminatoria viva.

¿Qué supone para usted, que ha vivido la progresión del club, una eliminatoria de semifinales a nivel europeo?

Pues es un privilegio. Cuando llegué hace cuatro años nunca imaginé que esto se pudiera dar y ahora digo que hay que darle mucho valor, la importancia que tiene que un equipo canario esté en unas semifinales europeas, algo muy complicado. Así que hay que darle mucho valor, privilegio y mucha honra.

Y a nivel personal, ¿qué sensaciones le recorren?

Tengo muy buenas sensaciones. El equipo está en muy buen momento, veo al grupo anímicamente muy feliz, metido en todo lo que está haciendo tanto en entrenamientos como en partidos y creo que eso es fundamental en el deporte. No es lo mismo estar ganando y tener una mala cara, que ganar y lo contrario, que es lo que nos ocurre. Tengo buenas sensaciones, que luego pasa lo que pasa y es distinto, porque no sé si se ganará o no, pero el equipo afronta las semifinales en su mejor momento.

Es joven, pero también de los veteranos del equipo. ¿Qué consejo puede darle a los nuevos ante un reto tan grande como unas semis ante el Apollon en la Challenger Cup?

Que lo disfruten, porque no sabemos si volveremos a vivir unas semifinales a nivel europeo. Disfrutarlo, trabajar todo lo que podías y dar lo que está en vuestras manos. Eso sobre todo, que no es poco.

¿Qué puede decir del GS Apollon, el rival del miércoles?

El Apollon es un equipo muy completo que tiene jugadores de selección. Tendremos que estar todos al 100%. Sí que es verdad que tienen unos boyas muy fuertes que nos van a exigir mucho en defensa, pero haciendo un par de cositas bien hechas creo que les podemos plantar cara.

Entonces la clave estará en la defensa, lo que ha distinguido al Santa Cruz Echeyde.

Sí, exacto.

Fundamental, entonces, conseguir una buena renta.

¿Renta? Pienso que debemos sacar un buen resultado. Si es una renta te la firmo ahora mismo, cualquiera. También digo que con un buen resultado que nos mantenga vivos en Grecia y con esperanzas, pues también se lo firmo.

¿Cómo valora la trayectoria de su equipo esta temporada?

Es muy buena. Tuvimos un inicio muy bueno, luego sí es verdad que hubo un pequeño bache en donde encadenamos unas derrotas, pero creo que la trayectoria general ha sido ascendente. Estamos empatados en el quinto lugar con el Mataró. Eso es algo que no sé si le daremos el valor ahora mismo de lo que significa, pero seguro que esta temporada del Echeyde será recordada siempre.

Todo lo que ha hecho este año el Echeyde es un éxito, pero ¿cuál es el objetivo del equipo una vez que ya matemáticamente ha conseguido la permanencia tras ganar al Sant Andreu (10-9)?

El primer objetivo del club siempre debe ser la permanencia, todas las temporadas. Es así. Sobre todo porque sabemos de la dificultad que tiene volver a estar arriba. No creo que debamos de perder el norte y lo primero de todo es la permanencia. Sí es verdad que con resultados así te ilusionas y te da que pensar. Si se mantiene el mismo grupo pues como este año, mantener la categoría y a partir de ahí trabajar mucho y empezar a soñar con las posiciones del 5 al 8.

¿Y cómo le va nivel personal en el club?

Muy feliz, creo que estoy asentado aquí, la Isla me ha acogido muy bien, como dice usted, soy el joven de los veteranos [risas], así que muy feliz. Los que se incorporan son muy divertidos, muy buena gente y grandes jugadores.

Ha estado mermado durante parte de la temporada. ¿Cómo va de la espalda?

Ahora bien. Como todo deportista, siempre hay cositas de estas, pero ahora estoy bien. No sé si al 100% pero sí que mucho mejor de lo que estaba.

Aún con dolores siempre ha dado la cara y ha estado ahí. ¿Ahora que empieza a estar mejor se verá su mejor cara?

Esperemos. Siempre que uno trabaja espera los resultados y hacerlo sin dolor es mucho más fácil, así que entiendo que si antes estaba ahí a buen nivel pero con dolores, ahora sin dolor tengo que dar un poquito más.

¿Y qué le puede decir a los aficionados de cara al importante compromiso del miércoles?

Pues que vengan y que disfruten la eliminatoria con y como nosotros en la piscina Acidalio Lorenzo y que nos lleven a la final, que es lo que queremos todos.