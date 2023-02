Primeros compases de tanteo, en los que tanto el Paso como el Villanovense intentaban adueñarse del esférico, viéndose unos minutos iniciales con juego dividido. Las oportunidades de gol brillaban por su ausencia, y tan solo un tímido remate de Joan Piera levantó el ánimo en el recinto extremeño.

Superado los 20 minutos, los villanos pudieron tomar el mando del marcador con una rápida contra en la que Ohemeng asistió sobre Guille Perera, quien se sacó un chut con la zurda que se marchó a centímetros de la portería de Kellyan. Los pupilos de José González empezaron a embotellar al equipo palmero, que se defendía con seguridad de las acometidas del rival.

Con el desarrollo de la primera mitad, la igualdad volvió a ser máxima, con un equipo extremeño que lo intentaba con acciones a balón parado, bien defendidas por los futbolistas de Manolo Sanlúcar.

El partido se abrió en los últimos instantes, con un Villanovense que buscó su primer tanto con una contra en la que Mario González, en acción personal, se sacó un golpeo centrado, quedando el rechace para un segundo tiro de Sillero que se marchó por encima de la portería de Kellyan. El cuadro de Sanlúcar también lo intentó con contragolpes, aunque sin consecuencias sobre los dominios de Álex Lázaro.

Tras la reanudación, los de Villanueva de la Serena avisaron de sus intenciones con la oportunidad más clara, hasta el momento. Un cabezazo de Sillero, a la salida de un córner, se encontró con la salvadora parada de Kellyan. La insistencia tuvo sus frutos en el minuto 51, cuando el propio Jesús Sillero aprovechó un rechace, tras un remate previo del moldavo Dan Ojog, en un córner, para alojar el esférico en el fondo de la portería palmera.

Con el marcador en contra, el Paso trató de estirarse frente a un conjunto de Gus que intentaba enfriar el partido, plantándose en su parcela del campo de Villanueva de la Serena para administrar su ventaja.

El cuadro de Sanlúcar, en el que debutó el examarillo Javi Castellano, tuvo más balón, yéndose a por el tanto de la igualada, aunque sin profundidad para inquietar la portería del gaditano Álex Lázaro.

Los palmeros se fueron a por la igualada con más corazón que cabeza, pero no pudieron disfrutar de claros acercamientos frente a un férreo equipo villano, que hizo encajar a los isleños su segunda derrota seguida.

Sanlúcar, preocupado por la respuesta defensiva

Manolo Sanlúcar no tuvo problemas en reconocer que la respuesta defensiva del Atlético Paso en la jugada del gol del Villanovense había sido deficiente. «Ellos encontraron el 1-0 en una acción que me gustaría ver con tranquilidad, porque el rival no puede tocar tres veces el balón en el área pequeña», advirtió el entrenador del conjunto palmero. «Es algo que no puede seguir pasando, porque nos cuesta partidos», añadió Sanlúcar, a quien no le sorprendió el desenlace del encuentro. «Sabíamos que si ellos se adelantaban, iba a ser difícil que se le escapara el triunfo», comentó. «Nosotros tuvimos alguna opción al final, pero era complicado», terminó Sanlúcar.