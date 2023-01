Paola Hernández: "Estoy teniendo protagonismo e intento dar un paso adelante"

Ayer partido amistoso contra el FC Basel y gimnasio, ¿cómo está físicamente?

Ganamos uno a cero y fue un encuentro para repartir minutos. Hubo muchas chicas del filial. Yo no jugué, me tocó sesión en el gimnasio pero no tengo ninguna molestia física.

¿Está nerviosa la plantilla porque las cosas no salen?

Nada de eso. Creo que todavía es muy pronto para pensar en el descenso. Desde la séptima posición al último las posiciones están muy apretadas. Ahora toca un calendario exigente, el próximo partido contra la Real, pero ¿por qué no pensar en ganar?

¿Cómo se siente este curso?

Muy bien, estoy teniendo minutos y protagonismo. Yo intento dar un paso adelante. Estoy muy agradecida al entrenador José Herrera y el equipo está en un proceso en el que hay que tener paciencia. Los resultados positivos estoy seguro de que van a llegar pronto.

En la Copa de la Reina sí hubo una buena noticia, ¿cómo vivió el derbi?

Para mí jugar contra el CD Tenerife fue muy emocionante. He vivido lo que es ser del Tete desde chiquita. Fue un 4-0 pero por momentos nos lo pusieron muy complicado. Fallé un penalti sí pero si tengo que fallar alguno pues que sea en un resultado así y contra ese equipo.

¿Repetir semifinales como la temporada pasada es un objetivo que se plantea el club?

Vamos a competir cada partido como una final, que es lo que tiene que las eliminatorias sean a partido único. El lema es La Copa Mola y tiene razón porque puede pasar cualquier cosa, hay mucha igualdad entre todos los equipos que compiten. Claro que podemos llegar a semifinales, vamos a ir paso a paso. El camino ya lo hicimos la campaña pasada.

Ahora que lo menciona, ¿cómo recuerda su primera etapa junto a un balón?

Jugué en el equipo de mi colegio, La Salle, con otra niña y el resto niños. No tuve ningún problema, todo lo contrario. Era una más. Ahora hay equipos femeninos organizados por categorías, algo que para mí era impensable. Hay que seguir así, queda mucho trabajo. El fútbol femenino tiene ahora mucha visibilidad.

¿En quién se fijaba por aquel entonces?

Mis referentes eran Xavi, Iniesta, ahora es Pedri, tiro para casa... En cuanto a mujeres quizás María José, por su rendimiento pero también por su cercanía. Cuando yo tenía 16 años me llevaba a entrenar. A Aitana Bonmati del Barça y Weir del Real Madrid también las sigo ahora de cerca.

Contra el Barça se jugará en Heliodoro Rodríguez López, ¿qué se siente al entrar al estadio como futbolista?

Ya he jugado en temporadas anteriores y no hay color en jugar en él comparado con La Palmera. Ojalá pronto competir siempre allí o en un campo en mejores condiciones que el nuestro de ahora. Yo vivo al lado del estadio, desde chiquitita he vivido el ambiente que se genera en los días de partido del CD Tenerife e ido a ver al equipo. Jugar ahora en el estadio es muy especial para mí.

Más allá del fútbol, ¿en qué reparte su tiempo?

Vivo en Santa Cruz y toca coger el coche e ir a entrenar al sur. Suelo ir sola para luego organizarme y estoy ya acostumbrada. Luego utilizo el tiempo para estudiar e ir a clase. Estoy haciendo magisterio en La Laguna, me queda un curso para acabarlo.