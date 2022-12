Kevin Guillén, un tinerfeño en lo máximo

Todo empezó hace unos años cuando Kevin Guillén viajó a Gran Canaria para ver un torneo de padbol. A partir de ahí participó activamente para traer el deporte a Tenerife y para ello era necesario varias canchas aprobadas por la Federación Española. A partir de ahí, lo que comenzó como una actividad enfocada en la diversión para el tinerfeño, pasó con el paso del tiempo a tener carácter competitivo. La temporada pasada consiguió junto a su pareja, José Ángel Peña, ganar el torneo disputado en la isla y sumar puntos en Granada, para clasificarse para el nacional celebrado en Madrid. «Ganarlo no estaba en nuestras quinielas. Sin embargo lo que nos llevó a conseguirlo fue seguir haciendo nuestro juego, intentarlo de la misma manera aunque falláramos en el punto anterior», declara Kevin Guillén.

Ahora, cuando pasen las fiestas, el que fuera canterano del CD Tenerife comenzará con la preparación para debutar en la Primera División Pro. «No sé todavía si lo haré con mi pareja José Ángel o nos cambiaremos con gente de la península. Es una categoría con mucho más nivel y un buen momento para probarnos. El padbol está empezando, todavía no hay descensos pero como todo va tan rápido a lo mejor en 2023 sí los hay, y la permanencia sería el objetivo, está claro».

Algunas dificultades. Al padbol hay que dedicarle tiempo y dinero en el caso de competir. Si has jugado a fútbol, no te pienses que lo de pasar el balón de un lado al otro con la red de por medio es sencillo. «Es un deporte muy dinámico, te puedes apoyar en las paredes y el hecho de estar siempre en contacto con el balón es lo que me llamó la atención. En las dos primeras divisiones se juegan con voleas pero en la tercera, el pasar la pelota es con la cabeza y lo hace más divertido. Te tienes que apoyar mucho en tu compañero y es el primer paso para conocer el deporte. Si te gusta y te pica la competición luego ya puedes probar con voleas», afirma el deportista, que actualmente también forma parte del Güímar de Tercera.

Para mejorar, como en cualquier deporte, no queda otra que entrenar. No lo tiene sencillo esta pareja. «La verdad que no practicamos mucho de cara al campeonato nacional de Madrid. Es complicado encontrar parejas de nivel en la isla pero sí que tenemos amigos que juegan y lo hacen bien. Al final, dedicamos tiempo a preparar las voleas sobre todo entre nosotros dos. Uno con la mano pasaba la pelota y el otro realizaba la acción. De momento vamos funcionando así. No fue fácil tampoco», comenta Kevin.

Otro de los aspectos a superar es la cuestión económica. Las pruebas la temporada fueron tres, dos de ellas en la península. «Ahora mismo el dinero para viajar y quedarnos a dormir lo gestionamos nosotros. Con pequeñas empresas vamos ahorrando a través de estampar su logotipo en nuestros equipajes. Por ganar en Tenerife, la organización da un pequeño premio en metálico que lo utilizamos para viajar a Madrid. Y así funciona de momento. Hemos tenido la suerte de que tres o cuatro empresas han apostado por nosotros y es una gran ayuda».

Futuro. Kevin Guillén está muy involucrado también en acercar este deporte para que cada vez más sean los que lo practiquen. «Tengo entendido que próximamente la idea es que los clubes de fútbol tenga su sección también de padbol. No es lo mismo, pero hay un balón de por medio y eso si te gusta el fútbol te llama la atención seguro», comenta.

En las pistas que se encuentran en las instalaciones IndoorSC es habitual ver a hombres y mujeres practicando cada día. Una alternativa deportiva en Santa Cruz que precisa reserva previa.