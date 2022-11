Tres ties-breaks en seis días, y que todos caigan de tu lado. El Tenerife Libby’s volvió a sumar dos puntos en Liga Iberdrola, esta vez en la cancha del Ocisa Haro Rioja Vóley. Lisbet Arredondo volvió a encontrar su mejor rendimiento para sostener a un equipo que llegó a ir ganando por 0-2. Las leonas regresan este domingo a la Isla, donde pondrán la vista en el miércoles (20:00 horas), cuando afrontan la vuelta el tercer cruce de la fase previa de la CEV Champions League ante el Calcit Kamnik.

Ni uno ni otro lograron continuidad en su juego, sobre todo a la hora de fijar un bloqueo, que se veía superado por los ataques de uno y otro. Quizá, el Haris dio muestras de un cansancio que, sin ninguna duda, pesaba en demasía. No obstante, fue capaz de llegar 15-17 tras un buen servicio de Avie Niece –cada vez más regular en este fundamento–.

La norteamericana le dio continuidad a una racha que sería, a la postre, insalvable para el Haro Rioja. Belly Nsunguimina volvió a ser un filón por zona cuatro; la grancanaria fue muy fiable buscando manos para forzar un nuevo tiempo muerto de Esther López (16-21). Al final, el cuadro riojano se diluyó y se dio un resultado abultado a la par que inesperado (16-24).

Y el engranaje del Tenerife Libby’s cuando funciona, lo hace sin vuelta atrás. El Haro sufría mucho en recepción, y ahí disfrutaba Belly, que obligaba a los repetidos frees de las de El Ferial (7-16). No respondían las de López, tan siquiera después de tiempo muerto, y eso desencadenó en un abultado parcial pese a las repetidas intentonas de la central brasileña Gritzbach (13-25).

Resolver por la vía rápida para no quemar todas las naves de cara a la CEV Champions League. No sería posible, y es que Gritzbach se erigió como la jugadora determinante que es. Había que atacar rápido y por las alas, y así lo intentó el Tenerife, que pasó de un 4-1 al 6-5. No obstante, el set sería tan largo como satisfactorio para el Ocisa (32-30).

Tocaba reponerse, sobre todo en lo anímico; había que pelear para que ese varapalo no pasara factura en el cuarto set. Sin embargo, las centrales riojanas se imponían en una y otra ocasión. Además, la recepción frenó los saques blanquiazules que tanto le habían lastrado (14-9).

Y se consiguió reponer, pero de poco valdría. Las de García enderezaron el rumbo a base de una defensa imperial para ponerse, nuevamente, por delante (19-21). Ahora, el tiempo muerto era solicitado por el banquillo local. La reacción no se hizo esperar, y es que Gritzbach y Cengotitabengoa, que acabaron con 17 y 22 puntos, volvieron a ser una pesadilla para el Tenerife Libby’s, que encajó un parcial de 6-1 (25-22).

Llevarse el tercer tie-break en seis días es posible, pero es algo que está al alcance de muy pocos. El Tenerife Libby’s sufrió mucho ante un Haro que venía de menos a más y que, incluso, convirtió un punto directo que hizo tambalear a las huestes del Pablos Abril. Sin embargo, con Lisbet Arredondo (hizo 24 puntos) en zona de zaguero, el equipo se creció para acabar cerrando con un 12-15.