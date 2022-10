El Atlético Paso consiguió su primer punto a domicilio frente al Unión Adarve (3-3). Un resultado que sabe a poco a la escuadra de Yurguen Hernández toda vez que los verdinegros mandaban en el marcador hasta la recta final de la contienda, pero vieron como los madrileños le remontaron en tan solo dos minutos. Ya en las postrimerías, un tanto en propia puerta de Chinchu dio un empate al conjunto palmero.

El encuentro arrancó con igualdad sobre el verde sintético del Vicente del Bosque, siendo el equipo del barrio madrileño del Pilar el que llevó el peso del juego. Fruto de ello, el cuadro de Manu González se adelantó en el marcador, por mediación del atacante Fer Harta,

Con el marcador en contra, el Atlético Paso no se hundió y restableció la igualada a través del palmero Borjas Martín, quien aprovechó un rechace del meta local Guille, tras tapar un mano a mano, para poner las tablas en el marcador. A continuación, un entusiasta equipo de Yurguen Hernández se sintió cómodo, lo que le permitió obrar la remontada a la media hora, con un remate de Aridane Santana a la salida de un saque de esquina.

El Paso manejaba los tiempos del juego frente a una escuadra madrileña, que quería el empate antes del descanso. El Adarve gozó de su mejor acercamiento para poner las tablas en el minuto 42, pero un testarazo de López se fue fuera por muy poco. El partido llegó al descanso con la mínima renta favorable a la escuadra de Yurguen Hernández (1-2).

Tras la reanudación, el Adarve dio un paso adelante en busca de restablecer la igualada frente a un cuadro palmero, bien plantado, y que no quería conceder espacios a su rival. Los pupilos de Yurguen Hernández no daban opciones a los madrileños, pero cuando se llegaba al ecuador de la segunda mitad, los chicos de Manu González pudieron igualar la contienda, pero Fer Harta no llegó por poco a un pase filtrado.

El Adarve lo intentaba, pero se mostraba incapaz de superar el solvente engranaje defensivo de los verdinegros y a un seguro Arellano. Ya en la recta final del choque, el partido entró en una fase frenética, en la que el conjunto madrileño levantó el partido en tan solo dos minutos con los goles de Carbonell y de Harta, quien completó su doblete.

El Atlético Paso sufrió un duro varapalo, pero no quería marcharse de vacío del Vicente del Bosque. Así, en el minuto 90, la escuadra pacense rescató un empate con un tanto en propia puerta de Chinchu.