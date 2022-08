El jugador tinerfeño de la Unión Deportiva Las Palmas Kirian Rodríguez ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar su situación personal, que le tiene apartado del equipo desde antes del stage de Marbella.

"Se ha especulado mucho con el tema de mi salud en las últimas semanas, preferible que salga yo a comunicarlo. Cuando llego en pretemporada y tengo las pruebas físicas me comunico con el club que durante las vacaciones no me he encontrado bien físicamente, que había circunstancias en mi cuerpo que no estaban bien, de dolores en los riñones e inflamaciones que no eran normales", avanzó Kirian.

"Analizamos mi cuerpo e hicimos unas pruebas. Tengo el bazo inflamado, que los valores del calcio no eran los adecuados… y por tanto fui hospitalizado y la circunstancia es que doy también positivo por Covid. A partir de ahí ingreso en el Insular, se empiezan a hacer pruebas de todo tipo, en los que se intenta comprobar qué tengo y qué no; el lunes me consiguen extraer un gángleo para ver qué tipo de enfermedad hay. Casi todo indicaba que era un linfoma, pero el sábado me confirma que tengo el linfoma de Hodgkin, es un cáncer que empieza con el sistema linfático. Los médicos me indican qué tengo que hacer y el tratamiento que tendré que llevar: estaré un tiempo alejado del terreno de juego, pero seguiré dando indicaciones desde la grada y chillándoles a todos, eso no me va a cambiar", explicó.

"Me han detectado in linfoma de Hodgkin, estaré fuera un tiempito, seguiré con el equipo, empieza otro partido, voy a estar con ustedes a muerte", dijo el tinerfeño.

"Darles las gracias a todos, a ustedes porque me llamaron cada día, darle las gracias a todos. A seguir, a luchar. Empieza la lucha, es el momento por el que quería hablar yo: que me vean fuerte, no quiero el mensaje de pena. Voy a salir de esto y en diciembre van a tener el mejor mercado de invierno porque voy a volver. No hay ninguna prisa", concluyó.