A un mes de comenzar la pretemporada, el Tenerife Clarinos continúa perfilando su proyecto para la próxima campaña, la 22/23, después de un verano que, en palabras de su técnico, Claudio García Morales, ha sido «muy difícil, con la incertidumbre de no saber dónde vas a competir y con la dificultad, por ello, de poder cerrar operaciones».

En ese sentido, el entrenador tinerfeño apunta que la espera para saber si el club morado continuaba en Liga Femenina Endesa –que finalmente fue posible gracias a un acuerdo a tres bandas con el Campus Promete y La Salle Melilla– fue «una agonía», dado que «piensas cosas, ves opciones, trabajas en otros aspectos… pero no puedes avanzar en nada con certeza».

Cosas extrañas

Pese a tener la vista puesta en la que será la cuarta campaña consecutiva del club en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, todavía continúa el recuerdo de lo sucedido el pasado ejercicio. «Desde el principio sucedieron cosas que no eran normales. No queremos justificar nada porque está claro que cometimos errores, pero hubo muchas otras cuestiones que nos hicieron daño», apunta García. Entre ellas, el que «dos semanas antes de comenzar la temporada una jugadora deja el equipo por razones personales, otra se incorpora más tarde por jugar la final de la WNBA, lesiones que nos dificultaron conjuntar todo el equipo, fuga de dos jugadoras estando al día en salarios y sin avisar al club…».

Cursillo intensivo

A pesar de todo ello «nos recuperamos y seguimos luchando hasta el final», en un año que resultó «un cursillo intensivo en muchas cosas, no sólo negativas sino también positivas. No es fácil recuperar a un grupo 2-3 veces en una misma temporada ni reinventarnos tantas veces para seguir luchando», algo para lo que resultó fundamental «contar con un staff técnico que fue clave» y «el trabajo e implicación de las jugadoras vinculadas del equipo de Primera Autonómica, a las que estamos tremendamente agradecidos por su compromiso». En lo personal, García no oculta que «fue un año muy duro. Hubo un momento en el que entendí que era necesario dar un paso a un lado, aislarme y desconectar, porque las cosas desde fuera se ven diferentes y hay cuestiones que no dependen de nadie en particular», concluyendo que «al final volví porque el club me necesitaba y no podía fallarle; había que intentar sacar la temporada como fuera y lo intentamos hasta el final».

La continuidad

De cara a la nueva campaña, y pese a que «aún nos quedan muchas negociaciones por cerrar», el técnico morado valora la continuidad de Esther Montenegro, Gaby Ocete y Kris Raksanyi, que son «prácticamente de la casa y fue muy fácil llegar a un acuerdo con ellas», ya que «se habían comprometido a seguir con nosotros independientemente de la categoría en la que estuviéramos y eso es de agradecer».

Aprender de los errores

Con esas renovaciones, los fichajes de Terezia Palenikova y Aisha Sheppard –«Dos jugadoras que llevábamos siguiendo desde hace mucho tiempo», señala– y las incorporaciones que quedan por confirmarse, «el objetivo para este año será aprender de los errores que hemos cometido y continuar creciendo. Tenemos muchas ganas de comenzar de nuevo y volver a competir como lo hicimos las dos temporadas anteriores», siendo crucial para ello «ser un equipo, estar juntas y tratar de ir todas en la misma línea».

Dar una buena imagen

Todo ello permitirá al club morado «dar buena imagen para recuperar a nuestros aficionados y devolverle las alegrías a la que estaban acostumbrados, pero teniendo claro que lo más importante es conseguir la permanencia en una liga cada vez más dura». Además, Claudio García tiene claro que «institucionalmente tenemos que seguir creciendo, mejorando en infraestructuras y desarrollando nuestra vertiente social. Somos un club joven y poco a poco vamos mejorando, pero la profesionalización de la Liga Femenina Endesa nos obliga a tener que seguir creciendo día a día en todos los aspectos».