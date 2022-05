¿Es la Binter NightRun la gran apuesta deportiva de la compañía?

Sin duda. En 2016 arrancamos con el proyecto de la carrera en Santa Cruz. Una carrera sencilla con el atractivo que tiene la noche. Es un formato bastante básico que hemos ido viendo que con el paso del tiempo y existiendo los conceptos claros como son los puntos de animación, los guiños a las operativas de aeropuerto, pues bueno, se ha ido poco a poco consolidándose y convirtiéndose en una cita ineludible para los deportistas. Pero no solo los que buscan el deporte, sino también para los que quieran pasar una tarde-noche diferente en Santa Cruz con la animación de la ciudad.

¿Cómo se gestó este evento que se ha convertido un producto exitoso en Santa Cruz?

Todo empieza con la política de responsabilidad social corporativa de la compañía. Desde que la compañía está operando en Canarias, en la manera de lo posible hemos colaborado en materia de deporte en diferentes disciplinas, pero sin embargo a través de esta carrera, y viendo el éxito que de por sí generaba en un concepto de carrera popular, vimos la oportunidad de crear una marca. Es un producto deportivo que ha llevado a posicionar al evento Binter NightRun, gracias a la incorporación de Las Palmas Gran Canaria, Palma y ahora en Zaragoza, en el mayor circuito de carreras nocturnas de España. Sí que nace del compromiso de la compañía desde el punto de vista social, con el objetivo de apostar por la vida saludable a través del deporte, y una modalidad que para nosotros es la clave, que sea accesible para todos. Por eso el concepto de carrera popular, una cita que también sea inclusiva. Al final lo que tenemos que hacer es todo lo posible para que nadie se quede fuera. El que se quede fuera es porque lo que quiere es animar. Que todos puedan participar independientemente de la condición, edad o discapacidad que puedan tener.

Y la carrera gana más importancia ahora después de la pandemia.

Sí. Ya en 2019 con la incorporación de Palma ya se había consolidado como el mayor circuito de carreras de España. En 2020, anunciamos la incorporación de Zaragoza, que al final entra dentro de la estrategia de promoción de los destinos que opera la compañía, con lo que fomentamos el deporte con sus correspondientes hábitos de vida saludable. Ese año se anuncia esa incorporación, que iba a coincidir con el 125 aniversario de uno de los periódicos de la capital aragonesa, pero por motivos obvios nos vimos obligados a cancelar todas las carreras. ¿Qué sucede, y este es un dato llamativo que nos llevó a tener la idea de esas ganas contenidas que había? Que todos los participantes que se habían inscrito a la carrera de Tenerife, que era en la que habíamos abierto inscripciones, unos mil, no habían solicitado la devolución del dinero. Eso nos llevó a pensar que en ese periodo de incertidumbre absoluta ellos sabían que se celebrara o no, querían estar en la Binter. Y ahí están los 3.800 inscritos. Querían formar parte de esa Marea Verde ya fuera el siguiente año o más adelante. Este año, cuando lo retomamos, tenemos cifras de récord de 3.800 participantes. Una cifra muy llamativa. En 2019 casi llegamos a las 3.400 y entonces hay un incremento importante.

Y muchas deportistas femeninas.

Sí, un 41% en total y solo en 5K hay paridad en cuanto a participación de género. Es algo extraordinario

¿Pero esperaba alcanzar los casi 4.000 dorsales?

Siempre nos hemos marcado retos ambiciosos, no solo desde el punto de vista de estrategia de crecimiento, sino también un poco de lo que hacemos. En este caso, teniendo en cuenta que se canceló la de 2020 y ahora celebramos la quinta edición, nos aventuramos a decir que la Binter NightRun es un producto ya consolidado y que la gente disfruta y que ya está marcado en el calendario de todos los chicharreros, canarios y los que nos vienen de fuera, que son 516 personas. Con el histórico que arrastrábamos, con esa ilusión que siempre se ha palpado, los buenos comentarios que recibíamos desde la concejalía de Deportes y con el dato ese de los mil inscritos que no solicitaban la devolución, hacía presagiar que si lo lanzábamos no habiendo ningún tipo de restricción, sabíamos que podíamos alcanzar cifras elevadas.

Viendo esto, ¿dónde puede estar el techo para esta carrera?

Sinceramente me gustaría pensar que todavía no hay techo y que existen posibilidades de seguir creciendo, y eso iría de la mano con el ir incorporando nuevas sedes. Estas sedes tienen a ser destinos donde opera la compañía, con lo que no se descarta que sigamos creciendo y que tal vez, el día de mañana y en próximas ediciones podamos incorporar nuevas sedes vinculadas a los destinos de la compañía. Es una pista de lo que puede ocurrir (risas).