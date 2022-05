Un sorteo benévolo para tratar de acabar la temporada a lo grande. La UD Granadilla Tenerife ha visto cómo la extracción de bolas –acto que tuvo lugar en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas– para dirimir los cruces de la Final Four de la Copa de la Reina le ha deparado la gran fortuna, al menos a priori, de evitar en el cruce de semifinales tanto al FC Barcelona como al Real Madrid. De esta manera, las de Francis Díaz se las verán contra el Sporting de Huelva, por lo que sus opciones de avanzar hasta la final crecen exponencialmente.

Este nuevo choque copero de las sureñas tendrá lugar el miércoles 24 a partir de las 20:00 horas, un partido que tendrá lugar en el Estadio de Santo Domingo (Alcorcón). Tras eliminar a Valencia CF en octavos de final (0-3) y Sevilla FC en cuartos de final (2-0), las de azul y blanco se encuentran a tan solo un paso de alcanzar la gloria en el torneo. La otra semifinal la jugarán FC Barcelona y Real Madrid, el 25 de mayo a las 20:00 horas, buscando esa clasificación a la final que se celebrará el domingo 29 de mayo, en el mismo recinto de Santo Domingo, a partir de las 10:30 horas.

Tras el sorteo, el técnico Francis Díaz dejó claro que el haber evitado a Barça y Madrid no es sinónimo de tener ya un pie en la gran final. «Los cuatro equipos que estamos en la Final Four, estamos ahí por méritos propios. Las semifinales serán muy difíciles, pero estamos muy ilusionados con esta oportunidad, y soñamos en poder traernos la Copa a casa», expresó el preparador del club isleño en los medios oficiales del conjunto isleño. La UD Granadilla Tenerife y el Sporting Huelva no se han medido hasta ahora en el torneo copero, por lo que sus antecedentes más cercanos datan de Liga Iberdrola de este mismo curso.

El primero de sus dos duelos tuvo lugar en tierras andaluzas el pasado 6 de noviembre, en un partido saldado con clara victoria del club isleño, que ganó 0-3 (goles de María José, Martín-Prieto y Beattie Goad), mientras que en la segunda vuelta, el 2 de febrero, repitió Martín-Prieto para obrar el 1-0 en favor de las de Francis Díaz. El 24 las sureñas buscarán el tercer triunfo ante las onubenses.

Patri Gavira fue la representante de la UD Granadilla Tenerife en el sorteo de ayer. La jugadora gaditana reconoció que el emparejamiento contra el Sporting de Huelva «será especial» para ella, toda vez que militó en el conjunto onubense durante tres temporada; justamente las anteriores a su fichaje –hace ya siete años– por la entidad presidida por Sergio Batista . «Será un partido complicado, porque históricamente el Sporting es un club al que se le da muy bien esta competición, y seguro que lo hará genial, por lo que nos tocará competir y que gane la mejor», comentó la pupila de Francis Díaz. En un discurso parecido se expresó Sandra Castelló, mano inocente que representó al Sporting. «Llegar a estas semifinales ya de por sí es una ilusión; nos ha tocado el Granadilla Tenerife y saldremos a ganar el partido y alcanzar la final», comentó la defensa valenciana.

Patri Gavira: «Será complicado»