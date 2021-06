El segundo tramo de la competición en Tercera termina este fin de semana. El destino ha querido que se produzca, en la lucha por la segunda plaza de ascenso directo, un inédito episodio de la tradicional rivalidad palmera. Con el Mensajero ascendido, la SD Tenisca recibe mañana (12:00 horas) a Las Palmas C. El conjunto que entrena José Juan Almeida tiene muy complicado el ascenso directo. Tiene que ganar y esperar que le ayuden sus vecinos. El Atl. Paso debe impedir el ascenso del San Mateo, que depende de sí mismo, y además, que el Mensajero frene al San Fernando en el Carrillo.

José Juan Almeida no sabe qué va a pasar el resto de partidos. Del suyo lo tiene muy claro. «No dependemos de nosotros y por eso se nos complica el ascenso directo. Tenemos que ser honrados y salir a ganar. Levantarnos del mazazo que mi equipo sufrió en Maspalomas. El Tenisca es un club que está acostumbrado a salvar obstáculos, vamos a dejar los tres puntos en casa, a pesar de que Las Palmas C es buen equipo, pero lo más importante es que cuando acabe el partido mis jugadores y yo nos podamos mirar a la cara y sentirnos orgullos de salir siempre a ganar», asegura el entrenador tenisquista. «Para mi, por encima de todo, está la profesionalidad. Lo que le pido a mi equipo es que cuando salga al campo lo dé todo y cuando acabe que no tenga ningún reproche de la afición». Del resto de encuentros no espera nada. «Se han jugado dos partidos en el Virgen de Las Nieves en esta liguilla y hemos marcado 6 goles, ninguno de penalti. A nosotros nos han pitado 2 fuera de casa. En Gran Canaria dicen que nosotros estamos ahora llorando, pero es que antes lloraron otros», asegura.

José Juan no entiende que en el Mensajero estén pensando en las vacaciones y que el Atlético Paso no sea capaz de superar al San Mateo. «Las vacaciones deben empezar cuando esté la temporada acabada. Mis jugadores podrían pensar lo mismo si estuvieran en esa situación, pero conmigo en el banquillo, no. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra afición. Hay jugadores que son muy buenos, pero no son profesionales y esos no suelen llegar muy alto en el fútbol. Nosotros somos profesionales y vamos a defender los colores del Tenisca y lo que hagan los demás, allá ellos. Uno cuando sale al campo tiene dar lo que lleva dentro», añade. Almeida tiene claro hay otra oportunidad. «Lo que me han enseñado de pequeño que qué no hay que tirar la toalla, nunca. Este club ya se merece un ascenso a Segunda, esto es un sueño de jugadores, afición y de una isla», asegura.