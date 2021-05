Crucial victoria del Tenerife B en Gran Tarajal. El triunfo de los de Mazinho se fraguó en la segunda parte con un tempranero gol de Dylan y posteriormente una falta magistralmente lanzada por Thierno. El Gran Tarajal, aunque tuvo ocasiones para marcar, no encontró portería. El partido tuvo una primera parte muy bonita, con buenas combinaciones y ocasiones, pero terminó sin goles. En el minuto 21 la tuvo de nuevo Héctor Figueroa, con un cabezazo a centro de Raúl, pero no acabó en gol. Se estiró un poco el Tenerife B y hubo un tiro de Ethyan que hizo meter una mano abajo a Agoney para enviar a córner.

Nada más arrancar la segunda parte, llegó el tanto del Tenerife con un disparo de Dylan que batió a Agoney. Cuando todavía no se había recuperado del golpe el Gran Tarajal, llegó la segunda, con una falta magistralmente lanzada por Thierno que entró por toda la escuadra para sentenciar el partido. Antes, el Gran Tarajal tuvo una ocasión en las botas de Belli y otra en las de Héctor pero tampoco encontraron portería. En el minuto 68 tuvo otra ocasión el Tenerife B con un tiro cruzado de Martínez que no encontró portería. Después pudo llegar el tercero un chut de Julio. El Gran Tarajal lo intentó, pero no se encontró cómodo en el césped, yéndose los tres puntos a Tenerife.