Colonia (Alemania) alberga desde hoy la Final Four de la Euroliga. Lo hace a pruerta cerrada y con el Barça como representante español. Sin embargo, el Armami Milán brilla con luz propia la figura del tinerfeño Sergio Rodríguez. El Chacho ya sabe lo que es levantar dos veces el máximo trofeo continental de clubes. Lo hizo con el Real Madrid (2015) y más tarde (2019) con el CSKA de Moscú. Ahora, en el club italiano, busca su particular triplete. El primer paso para ello será doblegar hoy al citado Barça (20:00). Para el lagunero será su séptima semifinal, pero en cierto aspectos él la afronta como si fuera la primera. «Por supuesto que todavía salen los nervios, pero ya desde hace unos días llevo pensando en el partido y cómo vas a prepararte. Te da confianza el saber que has ganado el título. Recordar esa experiencia te hace sentirte bien», argumenta el de El Ortigal.

Cuestionado por la experiencia que podría suponer el haber ganado ya la competición, Sergio destaca, por encima del resto, la importancia de lo emocional como factor desequilibrante para ganar el título. «Tiene que haber talento y físico. Pero cuando se llega a ciertos niveles, es muy importante la experiencia, saber a lo que vas, porque habrá momentos de mucha tensión y presión y cuantos más jugadores estén conectados, más te ayudarán para ganar», señala Rodríguez, que se atreve a hablar de las claves para el duelo de hoy. «La manera que lo afrontes puede decidir el partido. Hay muchos factores que distraen en una Final Four, y aunque en esta no habrá público ni el ambiente normal, todos sabemos lo que nos jugamos en Colonia y eso pesa. Tienes presión y el que mejor la lleve, ganará la semifinal», dice finalmente el jugador tinerfeño.

Gasol, a por el único trofeo que le falta

Mientras, el pívot del Barça Pau Gasol calificó de «momento especial» su presencia en Colonia «con el Barça» para intentar ganar el único gran título que le falta en su gran palmarés y afirmó que es «el amor por el juego y la competición» lo que le motiva para seguir jugando. El jugador, cerca de los 41 años, afirmó que ha vivido una progresión «muy buena» desde que se incorporó al equipo hace seis semanas y está «concentrado en el reto» de llevar al Barça a la tercera Copa de Europa de su historia. La otra semi la jugarán (17:30) el CSKA Moscú y el Anadolu Efes.