Triunfo trabajado del Andenes

Trabajada victoria del Andenes ante una EMF Candelaria que le puso muy difícil el triunfo. En los primeros minutos de partido estuvieron mejor los visitantes, pero con solo dos llegadas a la puerta de Sergio, sin demasiado peligro. Con el paso de los minutos, los de Silvio comenzaron a equilibrar el juego, y si bien los dos equipos buscaban el gol, las defensas se imponían a los delanteros. El peligro de ambos conjuntos venía casi siempre a balón parado. En el minuto 6, lo intentó Eidan con una falta que paró el meta Zarek. Un minuto más tarde la tuvo Eidan para hacer el 1-0, pero se llenó de balón y solo ante el portero Zarek envió el balón fuera. En el minuto 9 es el visitante Ismael el que busca el gol a balón parado con una falta lejana que atrapa el portero local Sergio. En el minuto 19, Izan disparó y el balón se fue junto al poste. Cuando parecía que nos íbamos al descanso con el empate (0-0), Aitor coge un balón dentro del área salva la entrada de un defensa y de disparo raso bate la portería visitante 1-0.

Tras el paso por vestuarios, buena salida del cuadro de Chinea, que lo intentó con disparo de Fabio, pero sin acierto. En el minuto 28, Fabio busca el empate, pero su disparo se fue junto a la base del poste. En el minuto 38 llegaba el 2-0 para el Andenes, de Aitor con un disparo dentro del área. Los de Chinea no se vinieron abajo y en el minuto 45, Aser, de un disparo dentro del área, lograba el 2-1. En los minutos finales estuvo más cerca el gol del Andenes, pero Izan no tuvo su día. Yerobe la tuvo para el 3-1, en el 48, pero el balón no quiso entrar.