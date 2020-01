La UD Tacoronte es capaz de ir al choque para remontar

Comenzó la UD Tacoronte mandando sobre el tapete del Llano del Moro. Los pupilos de Dani y Kevin consiguieron abrir el campo para empezar metiendo en complicaciones al cuadro local; no obstante, la defensa se imponía al ataque tacoronteel. En las funciones de retaguardia sobresalió Melissa, recientemente convocada por la selección tinerfeña.

Cuando mejor parecía tenerlo el equipo visitante, llegó el primero de los goles del veloz Byle. El ariete se fue de la defensa y batió al portero Joel. Cuando los aurinegros no habían terminado de celebrar el tanto, Aarón, desde unos 25 metros, puso la igualada en el marcador. Pese al reparto de dianas, el partido siguió por los mismos derroteros; los del Cantillo se movían en el campo contrario pero les faltaba la mordiente que sí tenía su contendiente. La efectividad le dio el 2-1 a un Byle que repitió marcando en un uno contra uno (19').

La segunda mitad pasaba para los locales por no conceder atrás y hacer un tanto que les permitiera gestionar la ventaja con mayor desahogo. Y lo que parecía la puntilla, actuó de acicate. Gabri, de libre directo lejano, hizo el 3-1. Cuatro minutos más tarde, se disparó la ilusión en el conjunto del Avencio Hernández. Adrián sorprendió con una falta ejecutada desde la banda. Al minuto siguiente, Álvaro se fue por la diestra y la introdujo en el fondo de las mallas (1-1). Poco después, el Llamoro marró en defensa y encajó el cuarto.