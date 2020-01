El Sobradillo acusa su falta de gol

Punto para construir. Ofra y Sobradillo igualaron sin goles en un encuentro en el que los locales regalaron situaciones ventajosas. El portero local Inad y el central Julio maniataron a un ataque comandado por Dani Molina.

El Sobradillo salió mejor plantado sobre el terreno de juego. Ayoze Miranda, desde la grada, vio como los suyos hicieron bueno el 4-2-3-1, sobre todo en la presión alta. El Ofra, sometido. Los de Darío Carballo intentaban triangular para liberarse de la primera línea visitante.

En una de las que consiguió circular bien por dentro y encontrar a Aguiar en tres cuartos de campo, éste no dudó y obligó a Aramis a enviar a córner sus disparo. Como si de un 'click' se tratara, Gregory y Dani Molina protagonizaron dos llegadas claras que, por poco, no supusieron el 0-1.

En el minuto 23, Inad protagonizó una parada antológica ante el libre directo de Alassan. El ex guardameta del Longuera Toscal repelió un disparo a quemarropa dos minutos después. Pese al intento de reacción de los locales, los de Darío Carballo entraron en barrena y solo los salvó la falta de clarividencia de ideas de su rival. El Ofra no estuvo preciso ni en entregas ni en despejes, los cuales siempre acababan en la zona de creación del cuadro de El Galán. La mejor noticia para los locales, el 0-0 al descanso.

La igualdad fue la tónica dominante en los primeros compases de la segunda mitad. Como es habitual, la oportunidad más clara la protagonizó Julio que, a centro de Dani, se lanzó en plancha; el balón rozó la escuadra de un Aramis que siguió el balón con la mirada.

Con el 70' cumplido, Diego colgó un balón que pilló en un renuncio al zaguero Rubén y que no supo rematar en boca de gol a Marcos Piñero. El Ofra, tal y como sucedió en la primera mitad, concedió a la escuadra visitante.

Y apareció la magia de los '10', de los Dani. Ambos aportaron movilidad y soluciones en el frente de ataque. El local, que ya debutó con el regional, asistió a Tomás, que no concretó en el 76'; El del Sobradillo, Molina, puso de cabeza un servicio sobre la bota derecha de un Edgar que obligó a Inad a emplearse a fondo para enviar a córner.

Cuando el partido se encaminaba al pitido inicial (91'), Inad volvió a salvar a los suyos. El cancerbero se tiró hacia la derecha y sacó con su pierna izquierda el potente remate de Miguel. Un punto que supo a más para los locales, diezmados por la ausencia de Anwar y que siguen esperando por refuerzos.