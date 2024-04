El reto de cantar 75 canciones en tres días

El tenor tinerfeño Airam Hernández estará esta semana en la Isla, de la mano de Ópera de Tenerife, para realizar una gira de tres conciertos en otros tantos recintos repartidos por la geografía insular. En estos recitales, Hernández interpretará la friolera de 75 canciones distintas. Todo un maratón para una de las voces más reconocidas del Archipiélago.

La agenda de conciertos, en los que el tenor estará acompañado de la pianista Vanessa García Diepa, queda configurada de la siguiente manera: este jueves día 4 se estrenará con este ciclo en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife; el viernes, día 5, actuará en el Auditorio de Adeje; y concluirá el sábado en el Auditorio Teobaldo Power. Todos los conciertos arrancarán a partir de las 19:30 horas.

Para cada una de estas cita musicales, el famoso tenor y reconocido intérprete a nivel internacional ha preparado un repertorio totalmente distinto. «Es la primera vez que hago este tipo de recitales y con esta envergadura aquí en Tenerife. Quería que fuera algo especial y dar a cada uno de los espacios un programa pensado para ellos, específicamente». Así, los programas diseñados para la ocasión llevan por nombre El viaje del trovador en el caso del Auditorio de Tenerife, Aires del sur será el que se pueda escuchar en Adeje y Aires del norte es el de La Orotava.

«En el caso de la Sala de Cámara de Tenerife, tenía claro que quería hacer una especie de tour guiado por la canción española desde el siglo XV hasta nuestros días. También quería añadir a compositores que igual no son tan conocidos, pero tienen música maravillosa y espectacular», explicó, recién llegado de México, el conocido cantante tinerfeño. Además, ha escogido temas de compositores canarios que «obviamente, no podían faltar en una cita así».

Para Adeje, Hernández ha seleccionado piezas del sur de España y de Latinoamérica. «Ese es el toque distintivo que tiene este concierto. Es un guiño porque lo vamos a hacer en Adeje y quería llevar esa frescura que se suele encontrar en el repertorio del sur», detalló esta semana. En esta ocasión, y a diferencia del recital que ofrecerá en el Auditorio capitalino, no será a canción por compositor sino que el tenor ha querido «exprimir» un poco más a los autores seleccionados. «Hay hasta cinco o seis canciones de cada uno de los compositores», detalló.

A llegar el sábado a La Orotava, y teniendo en cuenta que el concierto tendrá lugar en la sala Auditorio Teobaldo Power, Hernández no ha querido dejar pasar la ocasión de homenajear al recordado creador de los Cantos Canarios. «Lamentablemente no encontré una pieza suya para voz y piano, y si alguien sabe de una, por favor, que me lo diga. Así que hemos incluido una para piano solo que hemos rescatado de la Biblioteca Nacional de Madrid y cedida de hecho para este concierto en concreto», explicó.

Teniendo en cuenta el ajetreado calendario laboral de Hernández para esta temporada, haber preparado un repertorio de 75 canciones para esta cita tinerfeña es un esfuerzo ímprobo. «Te soy sincero, a mí lo fácil no me suele gustar mucho», bromeó.

Muchas de esas canciones, prácticamente la mitad, serán estrenos para el tenor, que solo se ha centrado en encontrar las mejores piezas para cada uno de los tres recitales. «He buscado repertorios que quedaran bien, que encajaran en cada uno de los programas. Sinceramente, no he mirado si eran obras que yo ya había cantado o no. Simplemente me puse a ello, a escuchar repertorios y a mirar partituras. He consultado a muchos amigos y compañeros que han cantado algunas de estas obras y que me han facilitado algunas de las partituras», agradeció

Hernández llega a su Isla para deleitar a los amantes de la música en medio de una temporada de impresionante actividad en la que, desde septiembre pasado, ha actuado en ciudades como Madrid (en tres ocasiones), Budapest, Alicante, Linz, Viena, Toulouse, Alicante, Zaragoza, Barcelona, Varsovia, Cáceres, Badajoz, París y Granada.

«Quería darlo todo en estos recitales, es muy importante para mí. Además, al ser tres recitales se ofrece la posibilidad, que no es tan común, de facilitar tres programas completamente diferentes para los que quieren acudir a los tres», concluyó.