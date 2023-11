Sí, repertorio nuevo e incursión en el repertorio ruso además. Y la verdad es que todo no podía haber salido mejor, te soy sincero.

¿Por qué?

Porque cuando afrontas un personaje de este repertorio que tiene tanta tradición tienes que ser muy respetuoso y cuidar mucho tu trabajo. Ha sido fantástico porque he tenido la suerte de que he trabajado con coaches de ruso y de fonética rusa fantásticos. Espero que al público le guste y lo acepte.

Entra usted en un terreno amplísimo.

Claro. Una cosa que suelo destacar de lo que yo pretendo de mi carrera es justamente esa versatilidad: el poder abordar el mayor repertorio posible siempre con cuidado y cabeza. Si me preguntas hace unos años si me veía capaz de hacer este rol, igual te hubiera dicho que no. Porque mi voz era otra y mis características vocales eran otras. Pero ahora sí, ahora me veo cantando Eugenio Oneguin, me veo cantando este repertorio ruso y me siento avalado por lo que me han comentado los coaches rusos y los pianistas. Eso me llena mucho.

Interpreta a Grigori, el falso Dimitri. Háblenos de ese personaje.

Estamos haciendo la primera versión de Musorgski, de 1896. Aquí la ópera está bastante reducida respecto a las revisiones posteriores. En cualquiera de los casos, la historia es la misma. Mi personaje es un cura que se entera, casualmente, de una historia bastante truculenta sobre cómo Boris Godunov, que es Zar, ha conseguido ostentar el poder. Fue, básicamente, matando al que debiera haber sido el sucesor natural, un niño de unos 12 años que se llamaba Dimitri. Esto le impacta. Se da cuenta de que tiene la misma edad que el verdadero Dimitri y urde todo un plan para hacerse pasar por él. La aparición de este personaje haciéndose llamar Dimitri hace que Godunov entre en pánico, empiece a tener remordimientos y termine matándose. Y es el propio Grigori el que termina, digamos, ostentando el poder.

¿Es complicado?

Es un personaje bastante intenso. Hay diferentes versiones e incluso se le llega a añadir otro personaje porque se criticó mucho que no tuviera una soprano protagónica. Es entonces cuando meten a Marina, de la que se enamora este falso Dimitri. Es un personaje al que se le ha sacado bastante partido siempre.

Hablaba antes de su idea de construir y desarrollar su carrera desde el punto de vista de la versatilidad. Desde fuera, quizás no se sabe en realidad lo complejo que es desarrollar esa capacidad.

Creo que esa es una decisión personal, más bien. Poder hacer repertorio de canción, recitales, sinfónico, oratorio y ópera es más una decisión artística personal de cada cantante. Lo que no es tan habitual es, dependiendo de tu tipo de voz, poder no solo abarcar esos géneros sino hacerlo en diferentes épocas y diferentes autores. Esto es, igual, un poco más complicado. En mi caso concreto, yo soy tenor lírico coloratura, me podría definir así. Tengo un centro bastante grande, el color de la voz cada vez tiene unos tintes más líricos pero sigo conservando la coloratura y puedo jugar con la lectura de la voz, con el falsete. Esto me permite abarcar, de repente, repertorio barroco, repertorio clásico como Mozart, repertorio verdiano y ahora, por ejemplo en las siguientes temporadas, algo de repertorio wagneriano. Esto ya no es tan común y bueno, en principio, eso viene apoyado siempre por mi instinto personal. Voy probando roles que me sientan bien y si hay alguno que deja de sentarme bien o no me funciona, pues lo desecho y no tengo problema.

Le queda por delante un final de temporada agotador.

Y eso que soy prudente, o trato de serlo. He planificado las cosas para poder abordar esta temporada y llegar bien. Justamente ahora, estando en Toulouse, me han hecho una propuesta que tenía clarísimo que no iba a rechazar: cantar en un festival importante en Italia para hacer la Norma y con un director bastante bueno al que le tengo mucho respeto.

Le tendremos en 2024 de nuevo en Tenerife con una gira por tres de los auditorios de la Isla.

Hablando con José Luis Rivero, teníamos claro que tenía que regresar esta temporada con algo especial que yo pudiera ofrecer a mi gente. No cabía entrar en una ópera pero sí que existía la posibilidad de participar con esta pequeña incursión y esos tres recitales. Haré tres repertorios totalmente diferentes. El del norte, en el Teobaldo Power, se llamará Aires del Norte y haré Aires del Sur en el Auditorio de Adeje. En el Auditorio de Tenerife he preparado es un recorrido por la canción española desde el siglo XV hasta nuestros días.