Carlos Tarque: «Para mí, el objetivo de la música es tocar en directo; creo que para eso se ha creado, para comunicar»

El Teatro El Sauzal será el escenario para la presentación en la Isla de Tarque & La Asociación de Riff, el proyecto en solitario del líder de M-Clan. La cita será el próximo sábado 6 de abril, a las 20:00 horas.

El líder de M-Clan, Carlos Tarque, llega a Tenerife con su proyecto en solitario mientras el grupo se toma un merecido descanso. El cantante presentará su segundo trabajo individual y anima al público de la Isla a reunirse en el Teatro El Sauzal el próximo sábado 6 de abril porque, asegura, «más que público son amigos, después de tantos años». «Si quieren ver una banda de rock esencial y potente y el mejor espectáculo de rock que se está haciendo ahora en España, no pueden dejar de venir», avisa.

Desarrolla desde el año 2018 su proyecto musical en solitario. ¿Había tenido la oportunidad de visitar Canarias en esta nueva etapa?

Estuve en Gran Canaria en 2019, pero me quedaba pendiente Tenerife, así que ahora podemos cumplir con la deuda.

¿Qué puede contarnos de su propuesta en solitario?

Es una propuesta de rock duro en la que he sacado a relucir las melodías que me acompañan desde que era muy joven. Los principios de M-Clan fueron muy similares, con un sonido más básico y puro, un sonido muy potente. Lo podríamos definir como la esencia del rock, guitarras muy potentes, voces y fuerza en el escenario. Es una música muy inspirada en la década de 1970 y en los clásicos. La verdad que el rock no pasa de moda.

Está claro que es un género que a usted le ha atrapado, pero también a buena parte del público. ¿Qué tiene el rock que hace que la gente consagre su vida a este género?

Es una música muy auténtica, cuyo objetivo no es agradar de manera fácil, sino que es algo que se siente. No se trata de música comercial que se hace para bailar, sino que es algo más artístico, que sale del corazón, de la verdad. Cuando algo es auténtico, atrapa al público de otra manera. Esto no es una canción de reguetón, que la escuchas y a la media hora ya la has olvidado.

¿Su trabajo de composición cambia ahora que desarrolla este proyecto en solitario?

Es muy raro que en una banda compongan todos los miembros porque sería un caos. En M-Clan componíamos entre dos o tres y por eso lo que hago ahora es muy similar a cómo trabajaba antes. Componemos Carlos Raya y yo.

Sea como sea, es importante compartir una misma visión de la música para poder afrontar ese trabajo de composición junto a otra persona.

Sí, totalmente. Carlos Raya viene del mundo del heavy metal también y nos criamos con las grandes bandas de los años 80 y 70. En ese sentido estamos muy conectados. Hemos ido al mismo colegio, por así decirlo. Esa camaradería es lo que nos hace entendernos tan bien y hacer música de la buena. Es difícil que no estemos de acuerdo en algo.

Precisamente es importante rodearse de compañeros y amigos para que un trabajo que atrapa tanto no pese durante todas las horas que se le tienen que dedicar.

Sí, yo no lo considero un trabajo al uso. Los músicos, al menos nosotros, disfrutamos mucho con lo que hacemos. La parte más dura es la que se pasa fuera de casa porque, para ofrecer un concierto de dos horas, a lo mejor yo tengo que hacer un viaje de 36 horas. Pero es un sacrificio agradable el que asumimos. Al fin y al cabo esto es un trabajo, y cada trabajo tiene sus cosas.

En los últimos tiempos, el público está ávido de espectáculos en directo. ¿Ha pasado la moda de los discos en comparación con los conciertos?

El tema de la venta de discos hace muchos años que no es retributiva, a no ser que seas un súper vendedor. Las bandas más comunes no viven de la venta de discos, sino de la música en directo. De hecho, para mí el objetivo de la música es tocar en directo precisamente. Creo que para eso se ha creado la música, para comunicar, y no para escuchar solamente una reproducción. El formato del disco está desapareciendo y ya no hay artistas que sacan álbumes completos, sino canción a canción. Yo aún no me veo ahí, me gusta seguir sacando discos, pero realmente es residual la venta de discos. Y la gente lo que quiere es la experiencia de ver un grupo tocar frente a ellos.

En esta nueva etapa en solitario, ¿ha cambiado mucho su visión del directo, la afronta de manera diferente?

El planteamiento del rock es tocar en directo y por eso mi manera de entender los conciertos no ha variado mucho desde que empezamos hasta ahora. Yo salgo al escenario a darlo todo, quiero salir a hacer una performance que tenga algo, que emocione y que solamente pase en ese momento, que sea una experiencia única. Es mi manera de ver las cosas. Yo quiero darle a cada público algo único y especial que no se vuelva a repetir.

Ahora que está girando, ¿le queda tiempo o le gusta componer mientras viaja?

Tienes que estar inspirado para afrontar ese trabajo, pero nunca he sido muy de componer mientras viajo. No suelo llevar la guitarra encima porque, además, me gusta juntarme con alguien para componer. Pero las letras siempre están en la cabeza. Siempre estoy anotando ideas en el móvil.