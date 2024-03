Sátira americana

En el ámbito de la industria cinematográfica destinado a la comercialización y distribución de las cintas suceden a veces paradojas difíciles de explicar. En principio, existe la regla no escrita según la cual los largometrajes reiteradamente nominados a los grandes premios disfrutan de una salida comercial más sencilla, y llegan al público y a las salas de exhibición con mayor facilidad. Sin embargo, toda regla posee sus excepciones. American Fiction ganó el Oscar al Mejor guión adaptado y recibió otras cuatro nominaciones (entre ellas, las de Mejor película y Actor principal). Optó también en los Globos de Oro al galardón a Mejor película en la categoría de comedia o musical, y fue considerado por el American Film Institute como uno los diez mejores títulos de 2023. Y, pese a todo ello, no se ha estrenado en las salas de Canarias ni ha tenido distribución en el resto de España. Ha llegado directamente a las plataformas y actualmente se puede ver en Amazon Prime. Me gustaría poder explicar el porqué, pero lo desconozco. En todo este asunto hay algo que se me escapa.

American Fiction constituye una sátira incisiva sobre las hipocresías y debilidades de la sociedad moderna en general, y de la norteamericana en particular, aunque tampoco resulta muy difícil extrapolar su ironía y su crítica a otras. A través del humor y la sorna, pone el dedo en la llaga sobre numerosas miserias intelectuales y corrientes de opinión mayoritarias basadas en endebles premisas y modas populares. En ese sentido, se alza como una de las apuestas más interesantes que he visto en mucho tiempo. Su director y también guionista, Cord Jefferson, se estrena en la pantalla grande con este trabajo, dando lugar a uno de los debuts más celebrados de los últimos años. Apenas lo conocíamos como escritor de la serie televisiva Watchmen y, de repente, acaba de recibir una estatuilla de la Academia de Hollywood que le augura un futuro prometedor.

Un escritor negro, consagrado pero frustrado, imparte clases en un instituto de la Costa Oeste estadounidense. Tras varios roces con los alumnos y con sus compañeros docentes a cuenta de cómo debe enseñarse la literatura en las aulas, termina cogiendo unas vacaciones forzadas para visitar a su familia, con la que mantiene igualmente una relación distante. A todo ese caos se suma su peculiar guerra con el mundo editorial, pues considera que se promocionan novelas mediocres que luego derivan en éxitos de venta. En una especie de arrebato, termina por escribir él mismo un texto donde ridiculiza la figura de los negros en la sociedad americana, pretendiendo demostrar de ese modo lo ridículo de los estereotipos que triunfan en las esferas literaria y artística. Enviado a las editoriales bajo seudónimo, se convierte para su sorpresa en el libro del año y en el objeto de deseo de varios estudios de Hollywood. Y así, sin pretenderlo, se ve inmerso en esa maquinaria comercial que tanto detesta, mientras trata de recomponer su maltrecha vida personal y familiar.

Bien narrada e interpretada, American Fiction representa mi estilo favorito de comedia, la que consigue hacer reír aunque se construya sobre una base dramática sólida y recurra más al sarcasmo y a la ironía que al chiste fácil. Pese a que en algún tramo de la proyección el ritmo y la intensidad decaen ligeramente, el resultado final supera el notable, conformando una muy recomendable obra que logra divertir, entretener y reflexionar.

Desempeñando una solvente actuación, se sitúa al frente del reparto el meritorio actor Jeffrey Wright, a quien hemos visto en títulos tan interesantes como Los idus de marzo, Siriana o Presunto inocente (su primera aparición en cine). Ha participado asimismo en varias entregas de las sagas de James Bond o Los juegos del hambre. Le acompañan John Ortiz (El lado bueno de las cosas, American Gangster), Sterling K. Brown (Waves, Black Panther) y Erika Alexander (Déjame salir).