Dúo Ha*Ash: «Es un orgullo ser ejemplo de mujeres trabajadoras y soñadoras»

Preparan una gira por España con varias fechas pero parece que se les resiste una parada en Canarias. ¿Para cuándo un concierto de Ha*Ash en las Islas?

Exacto, tendremos que volver a Canarias después de estos Premios Dial, pero estamos muy contentas con la oportunidad de traer esta gira a España. Este tour ha sido el más grande que hemos realizado en toda nuestra carrera, con 120 conciertos por toda Latinoamérica. Ahora damos inicio a esa otra parte de la gira por cinco ciudades de España. Ojalá podamos hacer más y venir, lógicamente, a Canarias.

Esta gira llega después de seis años sin pisar España. Sin embargo, se trata de un país con el que siempre han tenido una gran relación. ¿Qué supone para ustedes España?

España es una prioridad para nosotras. Hemos estado seis años fuera debido a la pandemia, a la grabación del disco, porque hemos tenido hijos y por otras cuestiones personales, pero siempre es una prioridad para nosotras. Es algo de lo que nos hemos dado cuenta gracias a las muchas colaboraciones que hemos realizado con amigos españoles como Melendi, Melocos, Mar Lucas, Miguel Bosé, Hombres G o Maldita Nerea. Son muchas colaboraciones con artistas españoles y eso dice mucho de nuestro amor hacia este país.

Más allá de compartir el mismo idioma, ¿qué es lo que tiene nuestro país para que se sientan tan cómodas aquí?

Los mexicanos siempre han querido mucho a los españoles y nosotras hemos crecido admirando a artistas españoles. Tener la oportunidad de cruzar el océano es un privilegio para nosotras y, además, nuestros seguidores españoles nos regalan un pedazo de su corazón e incluyen nuestra música en su vida. Todo eso nos tiene muy contentas.

Con tantas colaboraciones con artistas españolas, ¿tiene aún alguna cuenta pendiente?

Podemos adelantar que en nuestro siguiente disco, porque habrá disco nuevo este año, tenemos varias colaboraciones españolas, así que seguiremos incluyendo sangre española en nuestra música.

Nosotras, como mexicanas, hemos crecido admirando a artistas españoles

Precisamente, ¿qué nos pueden adelantar de su nuevo trabajo discográfico?

Lo que más nos gusta hacer es música country en español. Es lo que llevamos en la sangre y en casi todo nuestros discos es lo que se puede escuchar. Vamos a seguir trabajando en esa misma línea porque, como nosotras mismas escribimos nuestras canciones, la esencia se va a mantener.

Llegan a Tenerife para participar en la gala de los Premios Dial, donde presentarán su colaboración con Mar Lucas. ¿Cómo surgió la oportunidad de trabajar con ella?

Escribimos Yo nunca nunca durante la pandemia. Hace referencia a un juego que se hace entre amigas y con copas de por medio. La canción trata de lo que haces cuando estás enamorada, cuando juras no hacer muchas cosas pero las acabas haciendo por tu pareja. Es una canción en tono sarcástico. Durante la pandemia, las tres nos volvimos muy amigas y le propusimos cantar juntas esta canción. De hecho ella compuso su parte y eso la hizo aún más especial.

Son un dúo con 20 años de historia. ¿Cómo han visto evolucionar la industria musical a lo largo de este tiempo?

No sabes el orgullo que es para nosotras poder ser un ejemplo de mujeres trabajadoras, soñadoras y perseverantes, que han logrado sus sueños, que han podido ser madres y que, como no se conforman solo con eso, continúan trabajando en lo que más les gusta. Ahora hay más mujeres ocupando puestos importantes en la música y los artistas más tops son mujeres. No emocionan mucho todas esas cosas que vamos logrando como colectivo.

A lo largo de su carrera han logrado grandes hitos como que una canción suya, ‘Lo intento’, fuera la primera balada en español en alcanzar el billón de reproducciones en Spotify. ¿Eso cómo se logra?

Justo hace unas semanas nos dijeron que ya tenemos dos canciones que han llegado al billón de reproducciones y eso nos parece alucinante. No nos lo podemos ni creer. No nos queda más que agradecer a la gente que disfruta de nuestra música y le da todo el valor del mundo a lo que hacemos.

Sus inicios en la música están vinculados al góspel. ¿Qué queda de aquellos comienzos en su sonido actual?

Empezamos cantando góspel en la iglesia porque cuando éramos pequeñas pasábamos la mitad del año viviendo en el sur de Estados Unidos, donde aquello se oía mucho. Cantar góspel nos dio las mejores tablas del mundo porque aprendimos a improvisar y a hacer adornos con la voz. Para nosotras fue una experiencia muy bonita y la llevamos con nosotras en lo que hacemos ahora.

No solo se dedican a la música sino que también cuentan con el Fondo Ha*Ash. ¿Cómo compaginan ambas facetas?

Con este fondo, en cada nueva gira destinamos el dinero a proyectos diferentes. Creemos que, como figuras públicas, es importante utilizar las cámaras y los micrófonos para hablar de las situaciones reales y complicadas por las que pasa la gente y tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Es una responsabilidad para nosotras. Nos preocupan los derechos de los niños y trabajamos también con Save The Children. Hemos trabajado de la mano con ellos en muchos proyectos y lo seguiremos haciendo.