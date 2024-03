«Lo de ’Zorra’ no lo veo, pero es arriesgada y en Eurovisión puede pasar de todo»

Habla de lo que quiere hacer como si fuera un recién llegado, con la misma ilusión del que se quiere comer el mundo con un puñado de canciones. Nada de ti es la primera pista de la séptima promoción discográfica de Jadel (SantaCruz de Tenerife, 1987). Y es que el ganador del programa El número uno de Antena 3 TV sabe que siempre hay tren esperando a soñadores como él. «He vuelto», repite.

No había ‘Nada’ suyo en forma de aventura discográfica desde hace más de tres años.

Pues ahora he vuelto con Volumen I(Cara B), con siete canciones y, encima, el día del cumpleaños de mi madre.

¿Un buen regalo?

El mejor que le podía hacer. Es la mujer más importante que hay en mi vida.

¿No hay otra?

De momento, no. Sigo soltero y sin planes. [Ríe]. ¡Paso palabra! Lo dejamos fluir...

¿Jadel siempre vuelve?

Sí, siempre. Y siempre con algo diferente, con un álbum que expresa el momento por el que estoy pasando.

No hay que ser Noemí Galera o Nina para ver que a nivel vocal el tema es muy limitado, pero tiene varias cositas que nos pueden ir bien"

Usted tiene más vidas que un gato...

Aquí le traigo siete canciones.

Ve, siete canciones, para que después diga que no sabe caer de pie.

Sí, igual que los gatos. Me gustan los gatos... Tengo dos en casa que son adoptados.

¿Y cómo es este Jadel?

Distinto... La gente se ha cansado de escuchar lo mismo. Yo sigo a lo mío con algo de Luis Miguel, un poquito de Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder... De hecho, en los directos voy a cantar hasta Vivir así es morir de amor.

¿Es un poco retro?

Más de lo que yo creía, pero no pasa nada. Hay días en los que me apetece escuchar a Beethoven, a Chaikovski o a Chopin. Este disco comienza con el sonido de un cinta de cassete antes de apretar al play. ¡Retro!

¿Nunca le dio por instalarse en el reguetón?

No es una cuestión de poder, sino de querer. En el pasado me lo ofrecieron varias compañías más o menos importantes con la «promesa» de que lo iban a colocar bien en el mercado, pero preferí quedarme en mi espacio y no perder mi esencia.

Renunciar al éxito fácil no suele ser lo habitual.

Ir contra corriente tiene un precio que prefiero pagar. No le voy a negar que a todos nos gusta ganar dinero, pero el día que vea la música sólo como una vía para hacer caja me voy a casa.

Usted lo hace, usted se lo come, ¿no?

En este caso conté con un buen colaborador para sacar adelante las canciones del albúm: Adrián Guiardo.

¿Quién puso el dinero?

Yo, las perras siempre van por delante.

¿Ha valido la pena?

Adrián lo pone todo muy fácil y el proceso para dar forma a este álbum fue muy positivo. Igual no me cree, pero no he pensado en lo económico sino en hacer lo que yo quería. Encontramos un sonido de finales de los 70 y los 80, pero adaptado a 2024.

¿Adaptado y con una generosa dosis de amor?

En las canciones se habla de los siete pasos que se dan en una relación de principio a fin... A veces dura un poco más, pero yo me quedé en el séptimo capítulo.

¡Otra vez el siete!

La primera canción es Nada de ti. Eso pasa justo después de que se rompe la relación, cuando no quieres saber nada de la otra persona. Luego viene Dueños de la noche, que es cuando ya tienes a otra persona a tu lado y todo es sexual y pasional. El tema tres y el cuatro los he titulado Adictiva y Obsesión. Eso hace falta explicarlo, ¿no?

No, siga con el seis...

...Pasará de nuevo es una canción que vuelve a poner al límite una relación ¿Puede que se rompa o puede que se produzca una huida al frente, a pesar de que las partes saben que hay cosas que no están funcionando? La última es No es tarde. Ahí ya hablamos de la última oportunidad o de ese instante en el que no queda otra que empezar otra vez. ¡Comienza el círculo!

Estas canciones me pueden volver a llevar a un punto muy alto o ser un pufo. Los que las han escuchado me dicen que vuelvo a estar mirando hacia arriba, que les gusta bastante lo que he hecho. ¡Estoy feliz!"

¿Un culebrón?

Una historia de amor cerrada con siete canciones. Lo más fácil hubiera sido buscar algo más comercial, pero me quedo donde quiero estar. A veces me para una persona por la calle y me dice aquello de «mi niño, tú podías estar mucho más alto». Yo pienso lo mismo [ja, ja, ja].

¿No tiene la sensación de que su carrera ha sido una especie de montaña rusa, unas veces en lo más alto y otras en instantes algo más planos?

Claro que sí, pero aquí sigo. No soy de los que piensan que sólo hay un tren en la vida y lo tienes que coger porque ya no va a pasar otro. Yo he cogido ya varios desde que me dedico a esto.

¿Lo importante es estar en el andén?

Si estás cerca de las vías es probable que tarde o temprano venga otro, pero si te alejas de la estación olvídate.

¿’Volumen I (Cara B)’ es su último tren?

Ahora sí, pero seguro que vendrán otros. Estas canciones me pueden volver a llevar a un punto muy alto o ser un pufo. Los que las han escuchado me dicen que vuelvo a estar mirando hacia arriba, que les gusta bastante lo que he hecho. ¡Estoy feliz!

Hablando de lo que dice la gente, ¿qué opina de la apuesta española para Eurovisión?

¿Tengo que ser sincero?

Sería recomendable.

Vale, voy a ser honesto sin importarme mucho lo digan después [abre una pequeña pausa mientras piensa cómo va a salir de este lío]... Va. No hay que ser Noemí Galera o Nina para ver que a nivel vocal el tema es muy limitado, pero tiene varias cositas que nos pueden ir bien.

Si los enemigos descubren dónde te duele van a seguir dándote golpes en ese lugar; los puntos débiles hay que reforzarlos”

¿Qué cositas?

La letra es atrevida y al final puede ser adoptada como un himno para muchas personas. También me parece bien que artistas con una edad puedan tener opciones en este tipo de concursos. Lo de Zorra yo no lo veo, pero es una apuesta arriesgada y el Eurovisión puede pasar de todo. Igual nos llevamos una sorpresa.

¿Usted encaja mejor con la propuesta de St. Pedro?

Yo envié una canción [Nada de ti] para la preselección del Benidorm Fest, pero no me hicieron mucho caso. St. Pedro es conocido y su tema era bueno. Mejor me callo ya que me pueden llover unos cuantos golpes.

Con uno le hacen un Topuria.

Sí, eso: un Topuria.

Soy un buen encajador

Hace más de 13 años que publicó su primer albúm [Dentro del alma] y aquí sigue, igual que el boxeador que se resiste a doblar sus rodillas tras un golpe certero. “Me encanta el boxeo, pero no puedo mostrar mis debilidades”, señala el ganador del programa El número uno de Antena 3 TV (2012). “Si los enemigos descubren dónde te duele van a seguir dándote golpes en ese lugar; los puntos débiles hay que reforzarlos”, recomienda antes de dejar claro que es un gran encajador. Participante de concursos como Dando la nota, Factor X, La Voz o Tu cara me suena, Jadel (Santa Cruz de Tenerife, 1987) también ha probado fortuna como elemento principal de los musicales Evita (2012) y Jesucristo Superstar (2023).