Auditorio de Tenerife estrena ‘Rusalka’, protagonizada por Vanessa Goikoetxea

Auditorio de Tenerife estrena hoy la producción propia de la ópera Rusalka, de Antonín Dvořák. La primera función será interpretada por la soprano vasca Vanessa Goikoetxea, mientras que para el jueves y el sábado está previsto que aborde el rol Ángeles Blancas, a la espera de que se recupere de una ligera indisposición. Mientras tanto, Vanessa Goikoetxea adelanta que «el vestuario de esta Rusalka es impresionante, es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida». La soprano debuta con esta función en Ópera de Tenerife y, «aunque llevo poco tiempo en la producción, me he sentido muy apoyada y querida por todo el equipo, tanto que incluso podría decir que me siento en casa».

Goikoetxea reconoce que se trata de un personaje con el que se siente cómoda a nivel vocal, explotando su faceta más dramática, pero también muy identificada en el aspecto musical e incluso emocional. «Rusalka es mucho más que la sirenita, es sensual pero infantil, soñadora, humana y no humana… Jugar con todo eso es muy interesante para mí», explica la soprano, quien añade que «a nivel vocal puede parecer fácil, pero Dvořák lo tiñe todo de un lirismo impresionante y tiene una forma brillante de tratar las voces». Es por todo ello que la soprano recomienda al público indeciso «que a veces hay que sumergirse en mundos en los que uno no controla tanto y pueden dar miedo, pero les puedo asegurar que no van a salir como entraron antes de comenzar la función, estoy segura de que van a vivir una catarsis».

Goikoetxea debutó con este rol el pasado mes de enero en Niza. La crítica recogida por Ópera Actual reconoce que «la soprano española interpretó su aria inicial con firmeza y con soltura, propinando soberbios agudos, con voz firme, sin variaciones de timbre ni trémolos de ninguna clase». La soprano compartirá escenario con un elenco que integran el bajo Vazgen Gazaryan, que hará el papel de Vodník, padre de Rusalka. El príncipe del que se enamora la protagonista estará interpretado por el tenor Rodrigo Porras. La soprano Magdalena Anna Hofmann dará vida a la princesa extranjera, una antigua amante del príncipe que intentará frenar su relación con la sirena. Jezibaba, la bruja que le concede su deseo a Rusalka y que en esta producción lucirá como un maestro de orquesta, será encarnada por la mezzosoprano Adriana Bignagni Lesca.

Auditorio de Tenerife estrena ‘Rusalka’, protagonizada por Vanessa Goikoetxea / El Día

Las funciones de esta semana suponen el estreno en la Isla de la ópera más popular del compositor checo, coincidiendo con el 120 aniversario de su fallecimiento. El libreto lleva la firma de Jaroslav Kvapil, basado libremente en el cuento de hadas Undine (1811), de Friedrich de la Motte Fouqué, e inspirado en el cuento La sirenita (1837), de Hans Christian Andersen y otras leyendas europeas. Estrenada en 1901, se canta en checo y cuenta con sobretitulación en español e inglés.

Esta producción de Auditorio también constituye el debut en España del director de escena brasileño André Heller-Lopes, quien propone una apuesta entre lo clásico y lo contemporáneo.