Robbie Williams dará en Canarias su único concierto en España

Otro concierto único en Canarias. El Granca Live Fest ha anunciado la participación estelar de Robbie Williams en su edición de este año, que tendrá lugar este verano en Gran Canaria.

Así, está previsto que el cantante británico, exvocalista de Take That, ofrezca en el Archipiélago su único concierto en España y el segundo que dará en todo el mundo este 2024.

Williams no será la única estrella internacional que forme parte del evento musical. La organización, que ha presentado hoy el cartel oficial del festival, ha anunciado también laincorporaciónn de Back Eyed Peas a la programación del acto, además de los artistas ya comunicados anteriormente, como Maná o Juanes.

La cita será en julio, entre el jueves 4 y el sábado 6 y arrancará con la participación de Robbie Williams, una jornada en la que le seguirán Pedro Pastor y Pedro Capó. El segundo día está prevista la actuación de Black Eyed Peas, Mora, Juanes, Melendi, Álvaro de Luna y Nía, mientras que el evento musical se cerrará el sábado con Maná, Estopa, Jhayco, Christian Nodal, Cruz Cafuné y Kany García.

Carrera de Williams

Empezó su carrera musical en el grupo Take That. Tras su paso por este grupo, a principios y mediados de los años 1990, se forjó una carrera como solista, siendo «Angels», una balada, la canción que le dio su primer éxito Su primer álbum fue Life Thru A Lens.

Su siguiente álbum, I've Been Expecting You, lanzado en octubre de 1998, contiene el tema "No Regrets", dedicado a sus antiguos compañeros de Take That. Al año siguiente lanza The Ego Has Landed en el mercado estadounidense y poco después grabó Sing When You're Winning, que contenía Rock DJ, éxito en varios países.

Las ventas del artista en todo el mundo alcanzan los 80 millones de álbumes, lo que le sitúa entre los artistas más vendidos en todo el mundo,3 y unos 15 millones de sencillos. Cuenta con varios galardones, entre ellos 18 premios Brit, 2 Premios Grammy, 3 Ivor Novello, 5 MTV Europe Music Awards, Récord Guiness, entre otros.

Black Eyes Peas

Es una banda estadounidense de hip hop/pop formada en 1995 en Los Ángeles, California. Han sido ganadores del premio Grammy seis veces. El grupo está actualmente integrado por los vocalistas Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul. Fergie fue la vocalista femenina hasta su salida en 2017.

Según Interscope, sus ventas ascienden a 31 millones de álbumes y 58 millones de sencillos.De hecho, The E.N.D es el tercer álbum con más ventas de sencillos en la historia, también se encuentran los álbumes The Beginning y Monkey Business. Además, según la RIAA, la banda ocupa el segundo lugar como el artista con las mayores descargas de todos los tiempos, con más de 42 millones de descargas entre álbumes y sencillos, siendo superados solamente por Rihanna. Las canciones «I Gotta Feeling», «Boom Boom Pow», «My Humps» y «Where is the Love?», fueron unas de las 100 canciones más exitosas de la década de los años 2000.8 Dos de ellas dentro de los diez primeros lugares. Black Eyed Peas ocupó el lugar número 7 entre los 100 artistas más exitosos de esa década de acuerdo a Billboard.9