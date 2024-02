St. Pedro: «No hice el disco pensando en Madrid o Miami; grabé en Bajamar para Canarias»

St. Pedro es el cantante de moda. A pesar de quedarse a las puertas de representar a España en el Festival de Eurovisión, él no ha vivido su segundo puesto en el Benidorm Fest como una derrota. La gran final coincidió prácticamente con el lanzamiento de su primer disco, ‘Esta vida que elegí’. «Estoy disfrutando de todo lo que me está viniendo y quiero aprovecharlo todo para hacer cosas cada vez más grandes».

Esta vida que elegí está cosechando un gran éxito pocos días después de su lanzamiento. ¿Cómo está viviendo esa recepción tan buena?

Estoy muy agradecido con la recepción de la gente, porque el disco se está escuchando y para mí está siendo algo muy especial. Estoy muy contento por cómo se hizo, la gente con la que lo grabé, que son mis amigos de toda la vida, y también con grandes músicos, tanto de Canarias como internacionales. Todos los que se sumaron al proyecto son top en lo suyo y acerté. Hay nombres muy grandes y nunca hubiéramos soñado traerlos a Bajamar para que trabajaran con nosotros.

Esta vida que elegí no es solo el título del disco sino que es una declaración de intenciones. Ha elegido vivir de la música y de esta música en particular.

Tal cual, así mismo es. Mi madre es maestra y mi padre es agricultor, así que nada de esto parecía claro para mí pero, con las decisiones inconscientes que fui tomando desde chiquito, me fui encaminando hasta que en enero del pasado año me di cuenta de que yo había venido al mundo para dedicarme a esto.

Se ha permitido jugar a la hora de grabar este disco, con tomas de los sonidos del exterior del estudio, interludios con ritmos de folías y todo lo que le ha apetecido.

Sí, estábamos estudiando, investigando y aprendiendo, y al mismo tiempo creando. Fueron siete meses muy guapos e intensos, en los que estuvimos todos los días en el estudio. Pero no lo sentíamos como un trabajo, sino que para nosotros era como estar con los colegas vacilando y haciendo música.

Una música que es la que le ha acompañado a lo largo de toda su vida, la que también escuchaban sus padres.

Es la música que ha sonado toda la vida en esta plaza de aquí al lado [en referencia a la plaza de Tejina] cada mes de agosto.

Ha hecho esta música desde Canarias pero con la mirada puesta en el resto de España y del mundo. ¿Esas personas de otras latitudes cómo están recibiendo esta propuesta?

Hay gente a la que le parece fresco, y yo se los agradezco. También hay otra gente que está descubriendo estos géneros gracias a este disco. Pero desde el principio dijimos que no es un disco para aprender sobre tradiciones o sobre folclore sino que es nuestra interpretación, la de alguien que se crió en Canarias y que ha escuchado esos géneros que nos han acompañado siempre.

La música de este disco es muy diferente a la que interpretaba hace algunos años, cuando vivió en Miami. ¿Aquella estancia en Estados Unidos le dejó una sensación agridulce?

La verdad es que hubo luces y sombras y estoy agradecido por las dos cosas, a partes iguales. En Miami estaba encontrándome, investigando, escuchando lo que me decía gente con mucha más experiencia que yo y haciendo caso. Hoy en día lo agradezco porque todo ese proceso me hizo conocer mejor el negocio en el que me estoy moviendo y me hizo conocerme a mí mismo. Crecí mucho pero eso lo he comprobado cuando he cogido distancia.

Con la óptica del tiempo, ¿se marca ahora alguna línea roja que no quiera cruzar después de esa experiencia en Miami?

Nunca escupo para arriba porque uno nunca sabe a dónde lo va a llevar la vida, pero es cierto que me siento mucho más cómodo ahora en este formato y con estos géneros. No lo podría hacer sin la gente con la que estoy ahora y con la que quiero seguir trabajando.

¿Por qué decidió grabar este disco en Bajamar?

Todo el disco fue grabado encima de las canchas de Bajamar. La idea a largo plazo, igual que muchos otros compañeros de mi generación que también hacen música en Canarias, es que se genere una industria nueva que alimente muchas bocas. Por eso tengo planes para seguir grabando en Bajamar y colaborar con otros estudios de la zona y con empresas de sonido. Quiero poner mi grano de arena y sembrarles la ambición a los nenes que ahora tienen 10 o 12 años y no saben hacia dónde tirar. La música es una opción y es muy amplia porque no solo se trata de cantar, sino también de organizar conciertos, enchufar cables, cargar camiones o vender entradas.

Primero lanzó Dos extraños y ahora El idiota. Siempre le está cantando al desamor.

Es lo que me tocó y es sobre lo que escribí porque lo tenía fresquito. Es verdad que este disco es todo puro desamor pero a la vez también hay mucho amor.

¿Sigue componiendo durante la época de promoción?

No. No estoy entrando al estudio y no tengo ganas de hacer música hasta que pase un tiempo porque lo que ahora necesito es absorber lo que la gente siente y lo que les despiertan estas canciones para saber por dónde seguir.

Precisamente, ¿cómo está viviendo los directos?

Está siendo muy guay. Hace unas semanas había canciones que no había lanzado aún y la gente ya las estaba cantando. Está bien el reconocimiento fuera, y se agradece, pero este disco yo no lo hice pensando en Madrid o Miami; lo grabé desde Bajamar para Canarias.

¿Tiene la mirada puesta en colaboraciones musicales?

Sería increíble hacer temas con Valeria Castro, con Guitarricadelafuente, con Vato Cholo o San Tosielo e intentar poner a cantar a Cruci [Cruz Cafuné] una salsita.

Poco menos de un mes después de la final del Benidorm Fest, ¿ya ha tenido tiempo de reflexionar sobre lo que vivió?

No he tenido tiempo de procesar nada, ni creo que lo haga en mucho tiempo. Estábamos dentro de una película y el final fue el que fue. Me parece que fue un peliculón y que el guionista de Juegos de Tronos debería aprender de lo que pasó en Benidorm.

¿Siempre supo que Canarias sería un pilar tan importante en su carrera artística?

No, hasta que no me fui y pasé unos años fuera de Canarias no caí en la cuenta de su importancia. Cuando te vas fuera, ves cómo funciona una industria tan grande, que tiene a tanta gente comiendo injustamente de ello. Mientras que en Canarias hay gente malviviendo que podría dedicarse a la industria musical. Faltan muchas figuras por cubrir en las Islas y hay mucha gente con ganas de trabajar. Es necesario salir de las Islas para coger perspectiva y ver que Canarias es un nicho de oportunidades.