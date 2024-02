Toni Sánchez Bernal: «Tirar de la Inteligencia Artificial cuando te quedas en blanco es muy cutre»

El pasado jueves se estrenó como escritor con Ofensa al frío, una novela con la que el catalán Toni Sánchez Bernal (Tarragona, 1990) se posiciona en el escaparate literario nacional. A la espera de lo que exprese la crítica, este aficionado confeso del Barça está que trina con los pseudoautores que recurren a la Inteligencia Artificial (IA) cuando se quedan bloqueados. «Eso es bastante cutre», asegura.

¿Cómo lo lleva?

Estoy [pausa]... Contento, expectante, nervioso; ya se lo puede imaginar. ¡Un completo! [ríe].

Un cóctel de emociones, ¿no?

Sí, esto es lo más parecido a lo que puede sentir un niño el día de reyes.

¿Un sueño cumplido?

Cuando eres pequeño te imaginas cómo tiene que ser que te fiche el Barça, digo el Barça por que es mi equipo pero puede ser el Real Madrid, el Atlético o el Tenerife, y a nivel literario fichar por Planeta es como entrar en el Barça. Cuando por fin ya tengo el libro entre mis manos siento que se ha aunado el tiempo, el esfuerzo y el talento de muchas personas.

¿Trabajo en equipo?

Yo lo he percibido así porque aunque la literatura parezca que es un trabajo solitario, dar vida a un libro moviliza a muchas personas. No sé cómo voy a recordar estos días en unos años, pero ahora tengo la sensación de haber iniciado un camino junto a unos buenos aliados.

Antes citó al equipo de Pedri, que aunque no pasa por su mejor momento, el Barça es el Barça...

Más que un club, ya sabe...

Eso es verdad, pero con todo lo que está pasando tiene ‘tela’ para unas cuantas novelas.

Cierto, unas pocas tramas hay para contar.

O películas, porque en su curriculum he visto que tiene una etapa formativa en la Escuela Internacional de Cine y TV San Antonio de Baños de Cuba.

El Toni que se fue a Cuba era uno y el que volvió otro. Allí estudié guión cinematográfico y, sobre todo, aprendí a contar historias. Muchas de esas enseñanzas las he reflejado en Ofensa al frío porque es algo que he integrado a mi ADNde escritor.

¿Veremos algún ramalazo de García Márquez?

Le doy mucha importancia a los personajes, que es algo que García Márquez [el autor colombiano es el fundador de la EICTV de Cuba] hacía, porque he creado protagonistas con aristas y nada planos.

¿Planos?

Sí, que no aburran al lector. Que tengan unas mentes que, a veces, escudriñen entre sus sombras para demostrar que la vida no es de color blanco o negro sino que tiene muchos matices grises. El hecho de colocarlos por encima de la historia, sin restar importancia a la trama, es un aprendizaje que me traje de Cuba.

¿Es un ‘thriller’?

Sí, es un thriller porque es el género con el que más vibro, tanto a nivel lector como cuando me toca darle a la tecla para dar forma a un texto.

¿Qué se van a encontrar los lectores en esta trama?

[Silencio]. Creo que van a sentir que entran en un thriller psicológico que les puede llegar a hacer provocar algo de la claustrofobia y la asfixia que atenaza a los personas... Mientras escribía sólo buscaba dos cosas: emocionar y entretener a los lectores y, sinceramente, creo que lo he conseguido.

¿No es poco para empezar?

No lo es, pero en un buen libro hay que procurar siempre que estén presentes esos dos ingredientes:emoción y entretenimiento.

¿Y hasta alguna pincelada de novela policiaca?

Como lector el género policiaco es mi favorito y mi deseo desde el principio no era dar volumen a un thriller al uso sino construir una trama con una base policiaca.

¿Eso se debe interpretar como una pista para verlo pronto en el género negro?

La columna vertebral de esta novela es una gran historia de amor, pero hay muchas ramificaciones que están cerca de los géneros más oscuros. ¿Escribir novela negra? No lo sé. Creo que estoy más próximo, sin hacer un spoiler, al suspense. Me siento orgulloso por haber empastado elementos que se mueven sobre una delgada línea en la que conviven la intriga policial, componentes que rozan el género negro y la sugestión de un thriller. El hecho de ampliar el radio de acción de Ofensa al frío me va a permitir capturar a varios tipos de lectores. ¡Todos son bienvenidos!

Sin destripar la historia, ¿puede adelantar algo?

Alba y Miguel forman un matrimonio destrozado tras perder lo que más querían: su hija. El dolor y la culpa los ha convertido en dos extraños y, poco a poco, se adentran en una relación muerta en la que no hay ni atracción física ni emocional, sólo una silenciosa convivencia que se altera en el momento en el que se convierten en los sospechosos principales de un crimen, ¿sigo?...

Javier Marías decía que «mucha gente quiere ser escritor, pero no todos quieren escribir»

¿Puede?

No [ja, ja, ja].

¿Se lo imaginaba así?

¿El qué?

El sector literario.

La verdad es que no tenía ninguna idea preconcebida, pero son muchos años como lector y oyente de conferencias de escritores en YouTube. Eso, más o menos, ha posibilitado que me hiciera una idea de lo que podía encontrarme cuando aún escribía en pijama la novela en casa. Lo que me resulta gratificante es haberme cruzado con la gente que me ha acompañado en este estreno.

Esto es una pasión en la que no caben los tramposos y el engaño.."

¿Ya tiene pensado cómo va a sobrevivir en un sector en constante transformación?

Con mucho trabajo y algo de imaginación... Yo no quiero escribir para ganarme la etiqueta fácil de decir; soy escritor. La pandemia rescató a muchos lectores y es evidente que la competencia es grande, pero ahora me preocupa otra cosa...

¿Qué cosa?

Me incomoda el hecho de que muchos autores se apoyen en la Inteligencia Artificial (IA) para escribir un libro, que recurran a esas trampas por el simple hecho de decir que han escrito un libro. Javier Marías decía que «mucha gente quiere ser escritor, pero no todos quieren escribir». Esto es una pasión en la que no caben los tramposos y el engaño... Tampoco me sirven todos esos pseudoautores que tiran de la IA cuando se sienten bloqueados. ¡Eso es bastante cutre!