Los suizos The Next Movement llegan por primera vez a La Palma para presentar su cuarto álbum

La formación suiza The Next Movement visita por primera vez Canarias y actuará el próximo 19 de abril en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma. La banda liderada por el cantante y baterista J.J. Flueck, junto con Pascal P Kaeser en el bajo y sintetizador, y el guitarrista Sam Siegenthaler, saldrá al escenario a partir de las 20:30 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de www.entradasatualcance.com.

Tras cuatro proyectos de estudio a lo largo de tres años de carrera conjunta en los que han protagonizado diferentes giras, The Next Movement presentará su último trabajo homónimo en La Palma. Con él demuestran una vez más su alta productividad y su sonido distintivo, una mezcla de groove, neo soul y neo funk. No obstante, el nuevo trabajo de la banda suiza suena más a funk, soul y groove y en él se pueden encontrar más baterías, guitarras y bajos que en ocasiones anteriores.

Con más de una década de trabajo a sus espaldas, el cantante y baterista J.J. Flueck avanza que el grupo se centrará en su nueva propuesta en directo para su actuación en la isla de La Palma y para ello prometen una «gran energía con mucha música nueva de nuestro último álbum». «Un espectáculo muy entretenido y de alto nivel musical». Todo eso es lo que prometen ofrecer los suizos, quienes afirman que «el escenario es nuestro hogar y estamos ansiosos por actuar para un público nuevo».

A pesar de que The Next Movement es una banda de origen suiza, cuenta con «un sonido internacional», resultado de la fusión del funk con el soul, el neo soul y el R&B. «Es nuestra propia mezcla, totalmente fresca», afirma Flueck, quien añade que el lema de esta formación es «traer el funk al futuro» y para ello emplean los samples y sintetizadores que permiten que «nuestro trío suene más grande» y «podemos así sacarle el máximo partido» a la música.

The Next Movement es, ante todo, un grupo de amigos y músicos que se lo pasan bien tocando su propia música. Sin embargo, aseguran que lo mejor de estar sobre el escenario «es la energía que podemos trasladar desde la banda al público, y viceversa». De este modo, J.J. Flueck indica que «las buenas vibraciones que se comparten en las salas de conciertos, cuando todos nos divertimos juntos, son increíbles». Y es precisamente esa «alegría, amor y pasión» la que quieren trasladar a sus seguidores en cada una de sus actuaciones y, como no podía ser de otra manera, también al público palmero que se reúna con ellos el próximo mes de abril. «La música es un lenguaje universal, es algo hermoso», celebran los suizos.

Es por todo ello que siempre disfrutan de las actuaciones en directo que ofrecen. «Incluso si un espectáculo es difícil, ya sea técnicamente o por el estado de ánimo de la audiencia, siempre hay algo positivo que nos llevamos a casa», reflexiona el cantante suizo, quien afirma que «amamos lo que hacemos y esto suele afectar positivamente a la audiencia». Para la composición de su cuarto álbum de estudio, el grupo ha seguido la misma forma de trabajo que venían empleando hasta ahora. «A menudo comenzamos con una idea, un riff o un ritmo, y luego lo convertimos en una canción como trío», relata Flueck, quien se encarga de agregar luego la letra, la melodía y el arreglo. «A veces traigo una canción que ya está casi terminada, luego le agregamos las especias como un trío», añade.

Todo este trabajo lo realizan por la pasión que sienten por la música, una industria en la que, aseguran, «se necesita mucha perseverancia y paciencia para tener éxito». «La escena creativa va bien y están saliendo cosas increíbles pero, desafortunadamente, queda todo muy eclipsado por las máquinas de hacer dinero convencionales, y por eso existen demasiadas bandas luchando por la atención», concluye.