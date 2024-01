Todo empezó con un regalo de cumpleaños que se cruza con el reencuentro de dos viejos amigos. Franklin Rodríguez, persona para todo en la música de Tenerife, le regala a Iván T. Hall un viejo recuerdo. Rebobinemos: en el cruce entre los noventa y los dos miles, Iván y Davide Pasquali montan Primitive Sound System. Tuve la suerte de ser cronista musical de aquella época y me pierde el recuerdo del impacto que supuso el nacimiento de Primitive, su música elegantísima, totalmente en el sonido del momento pero varios pasos más adelante. Su época de trabajo motivaba que sus temas no se localizaran en las plataformas de música en línea. Lo que consigue Franklin es subir los tres largos del grupo: A Post Grunge Experience (2001), A Nu Experience (2003) y Just Jazz (2007), ahora audibles en todas partes. Este periodista pensaba que la cuestión quedaba ahí, pero no.

Me cito con Iván y Davide en su Puerto de la Cruz natal. Davide llega el último. La manera en que Iván le mira y lo abraza muestra que aquí hay dos personas que tienen ese cariño de los que saben todo lo que han vivido juntos. Es curioso. Primitive Sound System empezó potente con el EP Reminder (la única parte de sus discos que aún sigue inaccesible en redes) y con su disco siguiente nos dejaron boquiabiertos. Ahí es cuando Davide sale del grupo. «Tuvimos un pequeño desencuentro», comenta Iván. «Yo me desaparecí del mapa por completo», apunta Davide. Cuentan que hace como dos años retomaron el contacto y ahora se ven y hablan de música. Es el otro factor que motiva que, de repente, Primitive reflote. El primer paso fue esta subida de su música a internet, ahora hay más: «Queremos sacar el A Post Grunge Experiencie en vinilo pero sin tocar nada, tal y como está, solo vamos a remasterizarlo, solo unas pocas copias, entre 200 y 300», detalla Iván. Pero los cruces de miradas y los comentarios van por otra onda. Davide e Iván están efervescentes. Se atropellan y se cortan las frases comentando lo que les gustaría hacer. Paladeas que esta nueva oportunidad les ayuda a mostrar lo grandes que fueron, que son, Primitive Sound System. «En general los temas han envejecido muy bien, algunos suenan totalmente atemporales, hay alguno como Oslo, del primer disco, que es que lo escucho ahora y me parece una pasada», sentencia Davide. Es cierto que fueron un proyecto tan de su momento que hay algunos cortes que tienen esa cuestión muy de la moda del final de milenio. «Alguno del primer disco y sobre todo del segundo, que eso ya fue más cosa mía», explica Iván, porque ya desde A Nu Experiencie, todo en Primitive es cosa de T. Hall. Ahora no, ahora vuelven a ser los dos. Iván retoma la palabra: «Tuvimos un pequeño desencuentro, nada malo, pero la vida nos volvió a conectar, llevamos un par de años que nos vemos otra vez, que nos queremos como nos queríamos. Y volvemos a revivir esas emociones y ese cariño que teníamos, y soñamos, cuando hablamos y nos tomamos un vino, con hacer cosas, pero me gusta hacer las cosas con un poco de cabeza, dejamos un listón alto y… Sí que se pueden hacer cosas». Afloran recuerdos: «Es que nos tirábamos doce horas diarias haciendo música, nada nos importaba. El primer disco lo grabamos casi en condiciones infrahumanas, en una tarjeta de sonido Soundcraft y con un Pentium II, el micro entraba en minijack, y aún así mira como suena», recuerdan entre los dos. No es solo la cuestión del legado que queda, de que en algunos libros se les cite con justicia como los pioneros del jazz electrónico en España, de que la gente comente el recuerdo bellísimo que les trae la escucha de sus discos, ahora con Spoty de por medio; es que ellos están con el brillo en la mirada. «Lo que nos pasa es la vida, que yo (Davide) tengo dos hijos, Iván también y mucho encima (es el responsable del Phe Festival, entre otros muchos proyectos), pero también está el nombre de Primitive detrás y hay que cuidar mucho lo que vaya a salir». Iván adelanta ideas: «Hay temas inéditos que están fantásticos que me gustaría sacarlos en un momento dado. Podríamos hacer uno o dos temas nuevos, o rescatar temas que teníamos por ahí y rehacerlos. Pero un directo sí que lo veo más factible, armarlo y sacarlo adelante». El resultado de un sencillo regalo de cumpleaños.