La joven tinerfeña Suzete se convirtió en la noche del lunes 4 de diciembre en la primera expulsada de Operación Triunfo 2023. La segunda gala de esta edición se saldó con la despedida del primero de los 16 concursantes que viven desde hace unas semanas en la Academia, la persona que menos apoyo había recibido del público, y que en este caso fue la concursante canaria. Suzete se disputó el puesto con Lucas, que logró salvarse con el 54,1% de los votos emitidos por el público. Se obtuvo así un porcentaje muy ajustado que además suscitó muchos comentarios ya que una gran cantidad de espectadores quería que la tinerfeña permaneciera en el concurso y además sostenían que no merecía abandonar el programa frente a su oponente.

La joven Suzete, de 22 años, nació en Portugal, pero se trasladó a Tenerife cuando tenía 11 años. Para hacer frente a su nominación, interpretó la canción de Leon Russel A song for you. Antes de entrar en la Academia, Suzete trabajaba en una tienda de ropa y aseguraba que quería ser «la Beyoncé de España». A pesar de la buena ejecución del tema que eligió para defender su nominación, su esfuerzo no fue suficiente para hacerse con el favor del público en la noche del pasado lunes. Así, los espectadores prefirieron al barcelonés Lucas, quien cantó la canción de David Bisbal Dígale.

A pesar de esta primera expulsión protagonizada por un canario, continúa aún en la Academia el otro tinerfeño participante de esta edición, Cris, quien en la última gala cantó, junto al zaragozano Juanjo, Leave the door open, de Bruno Mars. El joven de 24 años, quien es un experto practicando beatboxing, forma parte de un coro y trabaja en una compañía de teatro musical. Fue salvado por el jurado durante el último programa en directo, que se puede seguir cada lunes a través de la plataforma Prime Video de Amazon.

Durante esta gala, que al igual que el resto de programas de esta edición está siendo presentado por la extriunfita Chenoa, Violeta esquivó la nominación gracias al apoyo de sus compañeros de la Academia, mientras que Denna logró complacer a los profesores que justificaron su capacidad de ser «trabajadora, constante y capaz de desbloquearse». De este modo, la segunda gala de OT 2023 finalizó con las nominaciones de Omar y Álex Márquez, que se verán las caras la próxima semana en la siguiente entrega del formato.