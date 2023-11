A pesar de que Tenerife no fue uno de los lugares escogidos por la nueva edición de Operación Triunfo (OT) para acoger uno de sus castings, la Isla se encuentra perfectamente representada en esta nueva entrega del programa de talentos que se estrenó en la noche del lunes 20 de noviembre en Amazon Prime Video. Tres canarios fueron seleccionados por el programa para participar en esta gala 0 y finalmente dos de ellos entraron en la Academia para iniciar esta aventura que para muchos ha supuesto un cambio en sus vidas y sus carreras.

Cris, Suzete y Edu fueron los isleños que participaron en esta primera entrega pero finalmente fueron los dos primeros los que pudieron entrar a concursar en el programa después de que Edu no obtuviera el favor ni del jurado ni del público para mantenerse en el formato. A pesar de ello, los tres tuvieron la oportunidad de mostrar sus dotes como cantantes en esta primera gala que pudo ser seguida a través de la plataforma Amazon Prime y que en esta nueva edición está siendo conducida por la extriunfita Chenoa.

Cris fue el primero de los tinerfeños que se subió en la noche del lunes al escenario de la nueva edición de Operación Triunfo. El joven de 24 años cantó la canción de Pablo Alborán Pasos de cero, con la que se metió en el bolsillo al jurado, que le permitió cruzar la pasarela para entrar en la Academia. El canario explicó durante su vídeo de presentación que además de cantar también hace beatboxing, que forma parte de un coro y trabaja en una compañía de teatro musical en la Isla.

La segunda canaria que se subió al escenario fue la joven Suzete, de 22 años. Aunque nació en Portugal, se trasladó a Tenerife cuando tenía 11 años y vive en Canarias desde entonces. Aunque trabaja en una tienda de ropa, asegura que quiere ser «la Beyoncé de España» y por eso probó suerte en los castings de OT. La canción de Rosalía Di mi nombre le valió el pase a esta nueva edición del programa de talentos.

El último canario en actuar fue Edu, de 25 años, quien interpretó Regrésame mi corazón, de Carlos Rivera. A pesar de que lleva cinco años en una compañía de musicales y que el jurado aseguró que se le notaban las tablas, no entró en la Academia de Operación Triunfo. El programa que se estrena por primera vez en una plataforma de pago emitirá nuevas galas cada lunes, además de resúmenes diarios y programas especiales que se podrán ver tras cada gala.