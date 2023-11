Gleich, ópera prima de la cineasta tinerfeña Jeniffer Castañeda, se estrena el viernes 10 de noviembre en el Cine Price de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una producción de Nostrana Films con distribución de Begin Again Films y supone la adaptación a la gran pantalla de la novela también escrita por la realizadora El sendero bimbache. Se trata, ante todo, de una historia de amistad que ha sido rodada, en su mayoría, en El Hierro y que supone un espaldarazo al talento canario con un equipo, tanto técnico como artístico, totalmente isleño. La película está protagonizada por José Luis de Madariaga, Sergio Hernández, Alex Almeda Schmoock, Nieves Bravo y Aïda Ballman, entre otros.

El sendero bimbache es una novela publicada por Castañeda en 2015 para la que se inspiró en sus propios orígenes ya que su padre es originario de El Hierro, del pueblo de Isora. "Considero ese lugar bastante inspirador, por la calma que le acompaña, y también me inspiré en las cosas que me contaba de cuando él era pequeño", relata la cineasta quien narra aquí la historia de un niño que llega a la Isla acompañado por su padre y tras el fallecimiento de su madre. Kellen conoce allí a Manuel, un anciano con una discapacidad intelectual, pero la complicidad que surge entre ellos logra superar las barreras comunicativas y lingüísticas. Así, esta historia de ficción se ha nutrido de elementos reales basados en la familia de Castañeda.

No obstante, esta no fue la primera novela escrita por ella pero era la más sencilla de llevar a la gran pantalla para dar forma a su primer largometraje. "El primer libro que escribí era mucho más complejo de filmar y, de hecho, estoy ahora trabajando en esa historia para tratar de rodarla porque la tengo clavada en el corazón, pero transcurre entre Argentina, España e Italia por lo que todo se complica", reconoce Castañeda. Con estas adaptaciones cinematográficas, Jeniffer Castañeda ha comprendido que no es lo mismo trabajar para un corto o un largo, puesto que los primeros suelen ser proyectos más sencillos y sobre todo más fáciles de financiar.

El largometraje "es una idea que todos los cineastas y realizadores llevamos dentro desde que comenzamos en el mundo del corto" pero reconoce que es difícil arrancar, "no solo por la complejidad que conlleva sino porque necesitamos saber bien cómo funciona el sector". En este sentido, asegura que "los cortos son el mejor aprendizaje" y por eso reconoce que el objetivo de llegar a hacer un largometraje estuvo siempre en su mente, desde el año 2018, cuando comenzó a trabajar en su primer proyecto profesional.

Así, Gleich se configura como una película "más pequeña y fácil de adaptar y es además un proyecto muy personal". A pesar de que sus próximos proyectos incluyen la adaptación de textos propios, Jeniffer Castañeda no se limita únicamente a sus escritos y avanza que el próximo año se sumergirá en el rodaje de un documental en Canarias y también está en negociaciones para adaptar una novela de un escritor de Lanzarote.

Mientras tanto se centra en la promoción de Gleich, una película rodada entre Tenerife y El Hierro en el año 2021 con un equipo 100% canario. El pequeño Sergio Hernández, quien interpreta a Kellen de niño, lleva buena parte del peso de esta película y Jeniffer Castañeda asegura que, "tenía miedo de rizar el rizo al afrontar una dirección novel en el largometraje con un niño en el papel protagonista, pero Sergio nos lo puso muy fácil". "A los cineastas siempre nos dicen que nunca rodemos ni con niños ni con animales y yo tenía las dos cosas en mi primera película", bromea la cineasta, quien celebra no obstante lo bien que salió todo. La directora también tiene palabras amables para otro de los protagonistas de la cinta, José Luis de Madariaga, quien interpreta a Manuel y a quien define como "una persona con una humanidad exquisita y que supo conectar con el resto del equipo".

"Éramos un equipo muy novel en el cine, porque todos teníamos experiencia en el mundo de los cortos pero era nuestra primera película para la mayoría!", reflexiona la cineasta quien defiende que "en Canarias tenemos mucho talento y, si aquí lo tenemos, no hace falta que lo traigamos de fuera para hacer cine". Celebra además los variados paisajes de Canarias y explica que, en una isla tan pequeña como El Hierro, "aún hay muchas cosas que no se han mostrado". "Las producciones más grandes se han centrado en lugares más populares y en nuestro caso hemos grabado en el pueblo de Isora donde, de hecho, era la primera que se rodaba una película", explica la canaria quien destaca "la idiosincrasia que aún queda por mostrar de lugares como este" en el Séptimo Arte.

Jeniffer Castañeda invita a los espectadores a ver cine español y, sobre todo, canario porque "es un sector estratégico que puede conectar muchos puntos de vista diferentes y que, en el momento en el que estamos, necesitamos que siga creciendo". En concreto, sobre Gleich, afirma que se trata de una historia que "nos invita a ser más humanos y reflexionar sobre qué es lo importante, sobre que suelen ser las pequeñas cosas las que nos ayudan a salir adelante entre tanto dolor".