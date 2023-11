¿Qué opina de un festival como el de Novela Histórica de Tacoronte, que además ha reconocido su trayectoria con el premio literario?

La verdad es que tengo muchas ganas de acudir a este festival porque, además, no he estado antes en Tenerife, así que estoy entusiasmado con la perspectiva de poder viajar a un lugar nuevo para mí. También me siento profundamente honrado por que hayan pensado en mí para otorgarme cualquier tipo de reconocimiento.

Ya ha ganado otros premios en España. ¿Es uno de los países donde más gustan sus novelas?

Uno de los aspectos más agradables del éxito que han cosechado mis novelas es precisamente el interés despertado en España. Así que la popularidad de estos libros se debe a que muchos españoles comparten mi pasión por la historia. La historia de España está escrita con audacia a través de su variado paisaje y he tenido la suerte de que mi editor en español, Daniel, se haya propuesto educar a este bárbaro inglés sobre la historia, la cultura y la cocina de España. Siempre disfruto de poder viajar a España y descubrir una nueva región, como en este caso. Estoy profundamente en deuda con Edhasa por presentar mi trabajo en todo el país y me siento honrado por la amabilidad de quienes se han tomado la molestia de asistir a eventos literarios para compartir conmigo su pasión por la historia y las ficciones históricas.

Cuando comenzó a pensar en la saga Águila, ¿sabía que sería una serie tan extensa?

No tenía ni idea. En mis momentos más optimistas esperaba que la serie se extendiera entre diez y doce novelas pero ya he llegado a las 22, y eso no incluye los libros derivados que están protagonizados por diferentes personajes de la serie principal.

Dice que piensa en unos 25 libros para esta serie. ¿Ya tiene claro cómo finalizará?

No tengo una idea real de cómo terminará la serie. Tengo algunos esbozos, pero realmente depende de Macro y Cato y de cómo se desarrollarán las cosas. Solo tengo una vaga idea de lo que sucederá en los próximos libros y me gusta que sea así para poder sorprenderme tanto como lo hacen los lectores cuando funcionan las cosas en mis libros. Sería bueno que sobrevivieran lo suficiente como para poder jubilarse. Tengo en mente a la pareja protagonista montando un negocio de vinos en una bonita y tranquila ciudad costera llamada Pompeya...

Presentará en Tenerife su libro Guerrero. ¿Cómo resumiría este nuevo lanzamiento?

Esta nueva novela la he escrito junto con mi viejo amigo Tim Andrews. Ambos estábamos realmente interesados en escribir algunas novelas que presentaran la invasión romana de Britania desde el punto de vista de los celtas. Y dado los problemas que Carataco causó a los invasores, estuvimos de acuerdo en que su historia sería fascinante de contar.

¿Cómo es de importante la documentación para escribir todas estas novelas?

Me tomo la investigación muy en serio porque una de las cosas que más me molesta como lector es cuando un novelista se equivoca en algún hecho histórico o en un dato geográfico.

¿Qué tiene el Imperio romano que despierta tanto el interés de escritores, directores de cine y público en general?

Creo esa tendencia tiene que ver con las similitudes y las diferencias que nos ofrece con la Roma actual. Nos resulta fácil identificar y comprender muchos aspectos de la cultura romana y, sin embargo, hay tantas diferencias que con frecuencia nos sorprenden. Además, los romanos tuvieron la amabilidad de dejar algunos restos espectaculares de su mundo, y que han llegado hasta nuestro tiempo. No solo han dejado su rastro en la arquitectura, sino también en la cultura y la política.

¿Existe otra época de la historia que llame tanto su atención como la antigua Roma?

No tanto una era como la totalidad de la historia. Es la historia de todos nosotros y de cómo nuestras civilizaciones surgen, interactúan y finalmente caen. Es donde están las mejores historias y, lo que es aún más importante, donde están las mejores lecciones. Ahora solo nos falta aprender de ellas.

¿Le gustaría ver sus libros adaptados al cine?

¡Por supuesto! Me fascinaría ver qué hace una compañía cinematográfica con los libros. Por el momento, Village Roadshow ha adquirido la opción de los libros romanos y los está desarrollando en una serie para televisión.

También ha escrito libros para público juvenil. ¿Cambia mucho la forma en la que escribe estas historias?

No necesariamente. La principal diferencia es que tuve que imaginar que les estaba contando las historias a mis hijos, que entonces eran niños, y eso determinó el tipo de lenguaje que empleé y el tipo de sensibilidades que tienen los jóvenes.