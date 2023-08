Las academias de baile latino de Canarias muestran su apoyo a la XX edición del Canarias Salsa Open, el mayor evento internacional del Archipiélago dedicado de forma integral al mundo de la competición de baile de salsa. En esta cita prima la exigencia técnica, la destreza y la puesta en escena de sus participantes. La celebración de esta iniciativa tendrá lugar durante los primeros días de septiembre cuando, además, se conmemorará el 20º aniversario de la cita. Este encuentro llega de la mano, asimismo, de la primera edición del certamen Mega Dancers European Salsa League y esta nueva oferta ha despertado aún más el interés de gran cantidad de personas que en Canarias y varios países europeos dan vida al ritmo y al baile desde las academias de baile.

De este modo, decenas de escuelas de baile de Canarias están entusiasmadas y han estado preparando durante meses a los alumnos y bailadores que presentarán lo mejor de su talento en el escenario del Canarias Salsa Open. En estas jornadas compartirán su pasión por el baile y ya están demostrando su apoyo a la organización de este festival que es el más consolidado en Europa.

Entre las academias y centros que se están sumando a las muestras de apoyo al certamen se encuentran Tu Sitio, Sabor Isleño, Latin Nova, Escuela de Baile Latino Eva Rguez, Agüidance, en Gran Canaria; MM Danza, Latin Salsa, Pura Salsa y Sabor, Tropidance, en Tenerife, y Lanzarote Baila; entre otras. Además, la academia Studio54 Dance, en Santa Cruz de Tenerife, será la sede para los workshops que tengan lugar a comienzos de septiembre. El objetivo de Canarias Salsa Open y Megadancers no es otro que promover el baile latino como una forma de expresión artística y deportiva que une a personas de diferentes orígenes y edades premiando su entrega y profesionalidad.

Además, el festival de este año contará con una serie de actividades únicas, como los talleres de baile impartidos por expertos bailarines nacionales e internacionales. Es el caso de los campeones de Got Talent All Stars 2023, y participantes finalistas en American Got Talent, Steffany & Yeeremy, que ofrecerán un workshops de primer nivel. Con todo esto, esta edición promete ser una de las más competitivas por el altísimo nivel demostrado y adquirido a lo largo de estos años, de forma que queda garantizado un fantástico espectáculo internacional donde la música latina y la excelencia técnica de los concursantes situarán a Canarias en el podio de las competiciones de baile. Las competiciones serán emitidas en streaming. Además, las entradas para las competiciones y asistencia a los diferentes eventos pueden adquirirse en la página web www.megadancers.com.

Este evento es posible gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Islas Canarias, Latitud de Vida; la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias; Instituto Canario de Desarrollo Cultural; Turismo de Tenerife; Cabildo de Tenerife; El Día; Cadena Ser-Radio Club Tenerife; Mírame TV; Litografía Drago; Base: Deportes Salud; Radio TV Gigante; echalesalsita.es; salsero.es y Agüidance Project.