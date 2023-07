Este jueves arranca el fin de semana definitivo del Cook Music Fest con la presencia de uno de los platos fuertes de esta edición, la rapera puertorriqueña Villano Antillano. Antes de subirse al escenario de una propuesta musical y de ocio que promete atraer a más de 20.000 personas durante todo el fin de semana, la artista acompañó al organizador del encuentro, José María de la Cova; al alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González; y a la nueva edil de Fiestas, Noemí Fernández, en una presentación ante los medios de comunicación que sirvió además para conocer de cerca el recinto del festival, ubicado en la explanada del muelle pesquero. «Estoy encantada de estar aquí. Yo soy una chica isleña, vengo de una isla del Caribe así que venir a otra isla como esta es precioso. Estoy maravillada». Además, adelantó, estaba lista para «conectar» con la energía de sus seguidores tinerfeños y «dejarse llevar» con su espectáculo.

El fin de semana cultural de la mano del Cook Music Fest arranca esta tarde con los conciertos de Villano Antillano y Emilia Mernes en un cartel en el que también hubo mucha diversión de la mano del talento y las performances de The Queens by Alex Mercurio, Miss Band, Bloody Valentine, djs y bailarines. Para este viernes, el recinto se tornará más urbano con la presencia de María Becerra, Omar Montes, Ana Mena, El Taiger y Ledes Díaz.

Finalmente, el sábado será la velada más salsera de la mano de un cartel en el que predominarán los ritmos latinos encabezados por el panameño Rubén Blades que compartirá escenario con Olga Tañón, Joseph Fonseca, Tonny Tun Tun, Renzzo el Selector y la orquesta local La Sabrosa. Precisamente, el genial compositor panameño Rubén Blades está entre los variados referentes musicales de la puertorriqueña. «Me emociona muchísimo ver a artistas con esta calidad, y no solo Rubén Blades sino también Olga Tañón. Es una pena que no vaya a estar aquí este sábado porque hubiese venido a full. Rubén Blades es un artista increíble, le admiro mucho y qué bueno que vayan a poder disfrutar de su música».

También habló sobre la canaria Ptazeta, con la que recientemente ha colaborado en el tema Mujerón. «Desde que la conocí, fue una relación bien hermosa, como conocer a una prima lejana. Tuvimos un click instantáneo y siento que tiene mucho que ver con ser isleña. Tenemos muchas maneras similares. La adoro», aseguró.

La rapera, que saltó a la fama internacional cuando en 2022 grabó la sesión 51 de las famosas Bzrp Music Sessions con el productor musical Bizarrap y consiguió dos Discos de Platino, también habló sobre el poder de la música y quiso despejar algunos prejuicios sobre el público de la música urbana. «Cada cual está en su camino pero la música es algo que trasciende muchas cosas, trasciende barreras de edad, de idiomas y de creencias. Así que en realidad me enfoco en eso y si te llega y te sale conectar, bienvenido sea de la edad que sea. Pero también hay gente que no se quiere aventurar a cambiar y eso no necesariamente está mal, pienso que cada cual es un mundo». Villana, como también se le conoce, fue la primera artista transgénero y no binaria en entrar en el Top 50 Global de Spotify.