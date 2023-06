Laura que es una mujer que un día se da cuenta de que no es feliz y que se encuentra atrapada en una vida que no la representa. La joven decide emprender un viaje que, aunque inicialmente se trata de una travesía en el sentido literal de la palabra, se termina convirtiendo en un camino hacia la reconciliación consigo misma. A lo largo de ese viaje se nutre de lugares, personas, amores y emociones con las que no había conectado nunca antes y que le sirven para entender por qué no había encajado en ningún lugar hasta ahora. Laura había perdido muchos años tan solo porque se encontraba en guerra consigo misma. Esta es la historia que narra Por si me pierdo, la primera novela de la tinerfeña Alba Sánchez, quien se mira al espejo para narrar esta aventura que en la que ficción y realidad se entremezclan.

Por si me pierdo es una novela autopublicada que ya se puede encontrar en plataformas como Amazon o en librerías como Agapea o Fnac. La joven tinerfeña Alba Sánchez combina las islas de Lanzarote y Sri Lanka como escenarios principales de esta historia que ha supuesto el regreso de Sánchez al mundo de la literatura. La tinerfeña escribe desde que es muy pequeña y ya con 12 años su padre llevaba a la imprenta algunas de sus historias para después repartirlas entre sus familiares, sin embargo, considera que Por si me pierdo es "el primer libro que he publicado de verdad".

Alba Sánchez estudió Periodismo en la Universidad de La Laguna (ULL) y a continuación se trasladó a Madrid donde vivió durante una década trabajando en el sector del marketing digital. Además, desde hace cinco años se forma en el mundo de la nutrición. Tras su regreso a Tenerife, el pasado mes de enero, teletrabaja para una empresa de marketing. Durante algo menos de un año Sánchez viajó por el mundo tratando de descubrir cuál era el siguiente paso que quería dar en su vida.

"Fue una huida para encontrarme a mí misma porque sabía que algo no estaba bien, pero no sabía el qué ni por por qué", rememora la canaria, quien añade que se regaló la oportunidad de estar con ella misma en el transcurso de esta aventura con la que quería "superar el miedo que siempre me había bloqueado". "Quería estar a solas conmigo misma y conocerme por dentro", resume la canaria quien celebra que "fue un momento muy inspirador para mí y fui capaz de sacar lo que llevaba dentro para poder empezar a escribir la novela". Todo ello lo motivó su estancia en Madrid, "una ciudad muy rápida, que me hacía vivir muy rápido, compararme constantemente y hacía que me olvidara de mí misma", explica.

Por todo eso decidió realizar un voluntariado de cuatro semanas en Tanzania y a continuación viajó por Europa y Sri Lanka. "A lo largo de mi vida, he continuado escribiendo para mí, sin ningún otro objetivo", reconoce Sánchez quien no obstante recuerda perfectamente el momento en el que decidió que daría forma a una novela para que la leyera el gran público: "Estaba en Sri Lanka, en una población del sur, con una chica italiana que acaba de conocer y ella acababa de autopublicar una novela con Amazon. Le conté que yo de pequeña escribía mucho pero que con el paso de los años había ido dejándolo y que además ya no se lo enseñaba a nadie. Fue ella quien me animó a escribir y ese mismo día me puse a ello". A partir de ese entonces, la joven se puso a escribir cada día un poco porque "soy muy disciplinada" y se lo marcó como una tarea. Tardó unos cinco meses en escribir este libro con el que ha querido dar forma a "un homenaje por si me pierdo de nuevo, algo que es muy probable que suceda. Por eso quiero saber por dónde debo comenzar a buscarme de nuevo".

Alba Sánchez presentó Por si me pierdo el jueves 22 de junio en La Laguna y el fin de semana estuvo en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Reconoce que vive un momento dulce con esta novela y promete disfrutar de la promoción del libro tanto como de su escritura. La primera presentación se produjo en Ahul Bowls&Coffee, un establecimiento lagunero que es muy especial para la autora. "Fue donde primero empecé a escribir tras volver a Tenerife y me encanta la vibra que tiene ese espacio. Me hacía ilusión que pudiera tomarme algo con la gente que iba a venir a la presentación", relata la joven quien reconoce que "ya me han surgido ideas para continuar escribiendo pero ahora quiero disfrutar del proceso de presentación de la novela. Quiero disfrutar de este bebé y no quitarle el protagonismo tan rápido", concluye.