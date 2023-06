Ramón Gener logró este miércoles agotar todas las localidades en el encuentro organizado por Ópera de Tenerife para dar a conocer el programa de la próxima temporada. Solo, ayudado por un piano y su portátil, Gener se presentó ante un público que además compró numerosos ejemplares de algunos de sus libros gracias a la colaboración con la librería Agapea, que instaló en el hall del Auditorio una mesa con algunas de sus publicaciones.

«Antes de empezar, quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí y de formar parte de la nueva temporada», comenzó diciendo el músico y divulgador. Además, hizo una excepción en su costumbre de usar siempre camisetas sencillas y sin texto para portar una con el lema de la nueva temporada de Ópera de Tenerife: Universo Ópera.

Entre el público había espectadores que reconocieron no haber acudido nunca a ver una ópera y Gener les ofreció un saludo especial antes de proceder a hablar de los siete títulos que se podrán ver en el Auditorio de Tenerife entre finales de este año y el próximo. «La nueva temporada intenta aportar una visión sobre las mujeres en la ópera», explicó.

Para llamar la atención de su audiencia, Gener comenzó proyectando un vídeo de la película Wonder Woman. «El logo de la primera ópera me recordó mucho al de Wonder Woman», dijo. «María Moliner es una ópera sobre una súper heroína que aún hoy es muy importante: una mujer relegada al ostracismo cultural por la dictadura y que sola, en su casa, decide hacer un diccionario».

Gener se puso al piano para hacer un breve recorrido por las óperas más conocidas y llevar al público por la historia de la música. Esos ejemplos le sirvieron para introducir a la sala en la música de las óperas contemporáneas. «¿Qué música puede hacer un compositor cuando ya se ha escrito todo?», se preguntó Gener. «Pues en María Moliner hay una música en la que está absolutamente todo», introdujo antes de proyectar un fragmento de la pieza.

Gener animó a los presentes a escuchar la música que no conocen. También habló de Manon, la segunda ópera de la temporada. «La ópera es el lugar donde vernos en el espejo y cada una tiene el poder de decirnos por qué somos como somos». Manon, detalló, es una ópera que habla de si cuando acaba el dinero acaba también el amor.

El encuentro continuó con Samson et Dalila, una pieza sobre la tentación, en opinión de Gener. Le siguieron Trouble in Tahiti, de Leonard Bernstein; Rusalka, que va «sobre si de verdad eres quien quieres ser» y que básicamente es la historia de La Sirenita; L’Enfant et les sortilèges, la ópera familiar de la próxima temporada; y Verdi Singular, un concierto de Celso Albelo. Gener ofrecerá una nueva charla en el Auditorio antes de cada uno de los estrenos de la próxima temporada de Ópera de Tenerife.