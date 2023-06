Repite en Ópera de Tenerife por segundo año consecutivo. En 2022 nos acompañó con Florencia en el Amazonas.

Sí, la verdad es que estoy muy contento de volver a estar ahí después de la experiencia del año pasado con Florencia en el Amazonas, que fue una sorpresa para todo el mundo. Yo la conocía muy bien y estaba seguro de que le iba a encantar al público de Tenerife.

Es un buen ejemplo de lo que hace Ópera de Tenerife: combinar piezas clásicas con producciones contemporáneas. El año pasado estuvo con Florencia en el Amazonas, una pieza contemporánea, y ahora vuelve a cerrar temporada con un clásico de Wagner.

Tannhäuser es una de mis óperas preferidas de Wagner y, sobre todo, tiene momentos que son realmente de los más impactantes de toda la historia operística. El coro de peregrinos, la entrada de los invitados en el segundo acto, la obertura... Es realmente una música extraordinaria y creo que lo mismo que Florencia en el Amazonas fue una sorpresa para el público de Tenerife ahora escuchar esta versión de Tannhäuser espero que también sea una sorpresa y que se enamoren de la música de Wagner, que es maravillosa.

Una versión de la que es el autor y que entre sus curiosidades tiene el hecho de que no cuenta con los solistas.

He hecho varias adaptaciones de óperas de Wagner: El ocaso de los dioses, Parsifal, Sigfrido y Tannhäuser. Se denomina poema sinfónico porque está concebido en el sentido más literal de esa expresión. Se viene a contar la historia a través de la música y de los coros que participan en la representación. Wagner siempre decía que todo está en la orquesta, todo su discurso –más allá de las voces– estaba en la música. El flujo de la historia y la transformación, la descripción de los sentimientos de los personajes está en la orquesta, en su discurso musical. Por eso hice esta adaptación. Primero, para acercar la música de Wagner, que es muy difícil de interpretar. Tannhäuser es una ópera que dura cuatro horas y media. La voluntad aquí es acercarla al público en un formato que sea accesible para muchos teatros. Esta versión se ha tocado en muchos sitios y la han dirigido otros directores en Inglaterra, Irlanda y en otros muchos escenarios. De lo que se trata es de acercar la música de Wagner, que tiene fama de ser muy larga. Este Tannhäuser no dura más que una hora y se mantiene su esencia y transmite toda su fuerza. Es un espectáculo que no dura más que un concierto sinfónico normal. No asusta al público, todo lo contrario, lo que pretende es atraer para que escuchen toda la historia del Tannhäuser contada de una manera accesible y, además, con la participación de la magnífica Orquesta Sinfónica de Tenerife y del Coro de Ópera de Tenerife. Todo un lujo.

A la Sinfónica la ha dirigido en varias ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, El Kaiser.

Es una orquesta magnífica. Tanto en El Kaiser como cuando hicimos el año pasado Florencia en el Amazonas, tocaron maravillosamente bien y ahora estoy seguro de que van a tocar el Tannhäuser de una manera extraordinaria. Además, ese coro que es impresionante.

El coro tendrá un protagonismo absoluto también.

El coro está trabajando a un nivel durísimo. Cantaron el año pasado las partes corales de Florencia y aquella salida de la parte trasera de la Sala Sinfónica fue impactante. Hay unas voces maravillosas ahí y estoy seguro de que van a hacer una versión de Tannhäuser –que es un reto para cualquier coro– excepcional.

Celebramos que se haya convertido en un habitual de la temporada tinerfeña de ópera...

De verdad que estoy muy, muy contento de ir a Tenerife. Sobre todo porque acabo de estar un mes y medio dirigiendo Madame Butterfly en la Ópera de Montreal, que es un sitio maravilloso pero el clima de Montreal tengo que decir que no es el mismo que el de Tenerife (risas). Así que voy a disfrutar de una orquesta maravillosa y además de una isla que es un sitio estupendo al cual le tengo un cariño muy especial. Estoy agradecidísimo a todas las personas que hacen posible este Tannhäuser y que lo han programado como final de temporada que es, para mí, una ilusión enorme.