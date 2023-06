María Josefina Caal es una mujer maya q’echi’ de Santa María Cahabón, en Guatemala, y su lucha contra las grandes empresas hidroeléctricas que explotan los recursos naturales de su tierra le ha valido el premio Brote Activismo Medioambiental en el XXV Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec). «Los habitantes de los cascos urbanos pueden pensar que el agua viene del grifo y nada más, pero procede de la naturaleza y por eso es tan importante que toda la sociedad cuide del medioambiente», reflexiona la guatemalteca, quien llama a la «defensa contra las empresas extractivas que despojan nuestros territorios de sus recursos».

Enhorabuena por este premio Brote Activismo Medioambiental que recibió en esta nueva edición de Ficmec. ¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Para nosotros, el pueblo maya q’echi’, este reconocimiento es muy importante y va dedicado a todas las mujeres que luchan día a día por la defensa del agua. Nuestro trabajo se centra en la lucha contra las empresas hidroeléctricas que operan sobre el río Cahabón. Este premio nos da más fuerza para seguir denunciando y resistiendo ante estos despojos. Nosotros lo que queremos hacer es velar para las futuras generaciones, para que tengan agua. Este premio que se otorga en mi nombre también va para todos ellos.

¿Siente entonces que no es solo un reconocimiento que recibe usted?

Sí, es para todas las mujeres de nuestro pueblo que luchan en contra de estas acciones que amenazan nuestros territorios.

¿Son las mujeres las que abanderan la lucha de su pueblo?

Sí, a pesar de que no ha sido visibilizado, la lucha es de todas ellas. A pesar de la discriminación y el racismo que sufrimos día a día, somos nosotras las que estamos al frente de estas luchas.

También llega a esta edición de Ficmec para presentar el documental Dos ríos, que protagoniza y con el que una vez más quiere denunciar antes todo el mundo lo que está sucediendo en su pueblo.

Sí. Es un documental protagonizado por dos mujeres. Una soy yo y la otra es la hondureña Betty Vásquez, del pueblo Lenca. Esta película nos sirve para visibilizar la lucha que realizamos desde área rural de diferentes países y, en mi caso, muestro cómo se han secado y asesinado los ríos.

¿Qué importancia tiene el cine documental para denunciar todos los problemas medioambientales que tienen pueblos como el suyo?

Realmente es muy importante todo lo que puede hacer el cine medioambiental. En varias comunidades y pueblos ya se ha presentado este documental, lo que ha permitido que esta historia llegue a más personas. Y todo eso es importante también para nosotras mismas, para las mujeres que protagonizamos la cinta, que vemos que lo que hacemos se escucha más allá de nuestros pueblos.

Traer esta cinta a Canarias no solo hará que los españoles conozcan esta problemática sino que puede favorecer nuevos apoyos en su lucha.

Ante todo buscamos la visibilización de nuestro problema. La empresa que opera en nuestro territorio es el grupo hidroeléctrico ACS, que es español, así que estamos contentas porque nos han dado un espacio para mostrar cómo hoy en día nos continúan despojando de nuestros ríos y bosques, de nuestros lugares sagrados. Hace siglos que los pueblos maya originarios estamos resistiendo ante estas actividades.

¿Nota que las nuevas generaciones de su pueblo ven en el cine una herramienta de denuncia y resistencia?

Sí, de eso se trata. Es de esta manera como queremos seguir denunciando lo que nos sucede, porque estas cosas no dejan de pasar y no podemos permitir que se siga repitiendo durante más tiempo. Ningún gobierno se ha pronunciado en la defensa de nuestros ríos y exigimos que no se sigan otorgando licencias para que las empresas puedan explotar nuestro territorio.

Además de activista medioambiental usted es maestra. ¿Ha podido extrapolar los conocimientos de cada faceta a la otra para llegar a más personas en su lucha?

Sí, aunque hoy en día me he centrado más en la parte reivindicativa y no estoy ejerciendo como maestra. Las personas y comunidades cada vez se dan más cuenta que, día a día, los nacimientos de agua en las diferentes comunidades desaparecen por los desvíos de los grandes ríos por lo que no nos queda otra que estar en activo para seguir luchando.