Hugo Silva (Madrid, 1977) no fue de esos niños que soñaban con ser futbolista. Él siempre quiso ser actor. Hoy en día el balón le sigue atrayendo más bien poco. Pero entiende la pasión que levanta el deporte rey. En 'Pollos sin cabeza', la serie que protagoniza en HBO Max creada por el hijo de Jorge Valdano a raíz de una idea de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, vuelve a sacar su vena humorística para sumergirse de lleno en los entresijos del mundo del fútbol.

Su personaje, Beto, acaba su carrera de futbolista para meterse a representante de estrellas del balón. Y se da cuenta muy rápido de que es un sector muy competitivo plagado de tiburones.

Se reinventa en un mundo que conoce. Empieza bien porque tiene talento, sabe lo que hace, ha rehecho su vida, está libre de sus adicciones, pero de repente sufre una traición con su futbolista estrella y empieza a caer cada vez más bajo.

¿Cree que el mundo del fútbol da pie fácilmente a la comedia?

El mundo detrás del fútbol, que es en el que se ambienta la serie, sí que da mucho pie a la comedia. Sobre todo, porque es muy hostil. Cuanto más sufra el personaje, más divertida es la comedia, y este es un campo minado maravilloso.

¿Es futbolero?

No. Pero no hace falta serlo para disfrutar de esta comedia. De niño tampoco quería ser futbolista, sino actor. Aparte, era malísimo con el balón.

¿A pesar de no ser futbolero, entiende las pasiones que levanta el deporte rey?

Sí. Además, esas pasiones son necesarias para sacarte de tu vida o de una rutina. No es normal llegar a la violencia, pero si hay pasión es porque animar a tu equipo te hace sentir vivo. Yo no sigo a ninguno, pero he vivido esa electricidad en algún concierto.

¿Le preocupa que comparen la serie con la premiada 'Ted Lasso', que también le saca punta al mundo del fútbol?

No la he visto. Ni siquiera sabía de su existencia hasta que he empezado la promoción. Pero por lo que me han contado y los trailers que he visto, no tienen mucho que ver. El mundo del fútbol está ahí, pero esto es otra cosa.

¿Pasó por un 'casting' para hacer de Beto?

No hice 'casting'. Tengo la suerte de que es un personaje que está escrito pensando en mí. Por eso enseguida entendí la energía que tenía que aportarle.

Que escriban un personaje pensando en usted es todo un lujo.

Es una grandísima suerte. Me ha pasado solo dos veces en la vida, y en ambos casos ha sido muy fácil abordar el personaje.

Con su trayectoria, pensaba que ya no tendría que pasar por tantos 'castings'.

Sí que hago 'castings', todos los hacemos. Además, es bueno hacerlos porque te mantienen en forma y, si no te cogen y luego ves el producto, entiendes por qué te dijeron que no, que no eras tú el que le iba a aportar la energía que le ha dado ese compañero.

¿No le sorprendieron las características de Beto, al haberlo escrito para usted?

No, me gustaron. Pensaron en mi energía para abordarlo, pero lo que le pasa al personaje, cuanto más rocambolesco y más le haga sufrir, mejor. Cuanto más defectos tenga, más me gusta.

Alguna vez ha confesado que no puede permitirse estar parado porque tiene una hipoteca y dos hijos. Ahora no tendrá que preocuparse, porque tiene seis proyectos pendientes de estreno. Entre ellos, una serie de la productora de Almodóvar, Mentiras pasajeras.

He tenido y tengo mucha suerte y le estoy muy agradecido a esta profesión y al público, que creo que me han tratado muy bien siempre. Esa respuesta fue a la pregunta de si me tomo descansos y preparo al personaje. Yo, con humildad, dije que no me podía permitir muchos descansos y que tengo la gran suerte de trabajar en los proyectos que me gustan, pero que si llegasen otros que a lo mejor no me motivasen tanto y me hicieran falta los haría, porque vivo en el mundo real.

Usted era uno de los protagonistas de 'El Ministerio del Tiempo', una serie con unos fans muy activos. Javier Olivares, su creador, ha comentado que tiene escrita una quinta temporada, pero que TVE no se la comprado. ¿Considera que han maltratado mucho la serie?

No voy a entrar en si la han maltratado o no, pero mi opinión es que es una serie muy necesaria que debería continuar siempre por la función divulgativa que tiene. Me consta que la ponen en los institutos y en los colegios porque es una serie que nos ayuda a entendernos, así que debería seguir. Todo esto no lo digo como actor, sino como espectador. Si la serie sigue con otra patrulla y otros actores también sería estupendo. Además, es que no tiene límite porque tenemos una Historia muy extensa.