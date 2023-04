Las compañías Teatro Tamaska & Theater Kempten estrenan el sábado 29 de abril, en el Teatro El Sauzal, Robinson & Crusoe, un espectáculo teatral interpretado a dos lenguas, en español y alemán. La función dará comienzo a las 20:00 horas y las entradas se pueden adquirir al precio general de 12 euros en las oficinas del teatro o en la taquilla del recinto antes del evento.

La obra, creada por los actores y autores italianos Nino d’Introna y Giacomo Ravicchio, llega a El Sauzal bajo la dirección de Josefa Suárez y con la interpretación de los actores Carlos Belda y Hans Piesbergen. La pieza relata la historia de dos hombres que quedan varados en el tejado de una casa hundida bajo las aguas tras una catástrofe. No comparten el idioma y tras luchar entre sí deciden únicamente sobrevivir juntos. Así pues, inspirándose en la novela de Daniel Defoe que ya cuenta con más de tres siglos a sus espaldas, esta propuesta escénica ofrece una metáfora sobre la soledad, el encuentro entre culturas, el aprendizaje de la convivencia y la reconciliación.

La directora del montaje, Josefa Suárez, explica que las compañías ya habían puesto sobre el escenario algunas experiencias multilingües en las que habían llegado a combinar hasta cuatro idiomas en una misma pieza. Sin embargo, esta es la primera propuesta en la que no se emplearán subtítulos puesto que, asegura, no son necesarios. «En ese sentido, es importante el trabajo de dramaturgia realizado por Silvia Armbruster, que hace posible que todo el mundo pueda entender la pieza, aunque no hable uno de los dos idiomas», explica Suárez.

El trabajo corporal, por tanto, se ha convertido en una parte fundamental de la pieza y que ha hecho posible que «dos seres humanos totalmente opuestos, que se encuentran en guerra, puedan llegar a encontrarse». Se trata, por tanto, de «un canto a la tolerancia, que invita a que nos entendamos entre los seres humanos, porque las cosas que nos unen son más numerosas que las que nos separan», indica la directora del montaje.

Robinson & Crusoe es, de este modo, una comedia que invita al espectador a reflexionar. Suárez lo define como «un entretenimiento de una hora y diez minutos de duración en el cual nos abandonarán todas nuestras preocupaciones y que, además, cuenta con una puesta en escena que, plásticamente, es muy interesante». Además, defiende el trabajo realizado por los actores Carlos Belda y Hans Piesbergen, que son profesionales con largas trayectorias a sus espaldas y que, «como el buen vino, mejoran con el tiempo».

Tras su estreno en el Teatro El Sauzal, la obra girará por Tenerife, pasando por La Laguna, Tacoronte y Santa Cruz de Tenerife, durante la primera semana de mayo. Además, está prevista una gira por ciudades alemanas entre los días 11 y 18 de mayo.